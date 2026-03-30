Γαύδος: Εγκλωβισμένοι μαθητές από σχολείο της Βούλας - Εξετάζεται να επιστρέψουν με φρεγάτα του ΠΝ

Σε απρόβλεπτη περιπέτεια εξελίχθηκε η εκπαιδευτική αποστολή του 1ου Δημοτικού Σχολείου Βούλας στη Γαύδο, καθώς μαθητές και γονείς παραμένουν εγκλωβισμένοι στο νησί λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που δεν επιτρέπουν τον απόπλου του πλοίου της γραμμής.

Συνολικά περίπου 47 άτομα, μαθητές και συνοδοί γονείς, είχαν ταξιδέψει στο νοτιότερο άκρο της Ευρώπης προκειμένου να συμμετάσχουν στον εορτασμό της 25ης Μαρτίου, παρελαύνοντας μαζί με τα λιγοστά παιδιά του ακριτικού νησιού.

Μιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤnews, ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, Γιώργος Ντούτσουλης, περιέγραψε τις δυσκολίες που έχουν προκύψει, επισημαίνοντας ότι το πλοίο που συνδέει τη Γαύδο με τα Σφακιά είναι ανοιχτού τύπου και δεν μπορεί να αποπλεύσει όταν οι άνεμοι ξεπερνούν τα 5 μποφόρ.

Η παρατεταμένη παραμονή στο νησί έχει θέσει σε κινητοποίηση τον κρατικό μηχανισμό. Σύμφωνα με τον ίδιο, υπάρχει ενημέρωση ότι σε περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέψουν την εκτέλεση του δρομολογίου σήμερα (30/03), εξετάζεται ακόμη και η αποστολή φρεγάτας του Πολεμικού Ναυτικού για τον απεγκλωβισμό των μαθητών και των γονέων.

Παρά τις δυσκολίες στην επιστροφή, ο κ. Ντούτσουλης ανέφερε ότι τα παιδιά περνούν όμορφα στο νησί και απολαμβάνουν την εμπειρία, σε σημείο που –όπως είπε– δεν θέλουν να φύγουν.

Την ίδια στιγμή, υπογράμμισε ότι το περιστατικό αναδεικνύει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο τα προβλήματα απομόνωσης που αντιμετωπίζουν τα ακριτικά νησιά. «Μέσα από τη δική μας δοκιμασία, που προφανώς έχει ημερομηνία λήξης, αποτυπώνεται η πραγματικότητα που βιώνουν αυτές οι περιοχές», σημείωσε.