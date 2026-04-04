Σεισμός 3,5 Ρίχτερ στη Θεσπρωτία

Νέος αισθητός σεισμός θορύβισε το μεσημέρι του Σαββάτου τους κατοίκους της Θεσπρωτίας, μετά τον σεισμό των 3,9 Ρίχτερ που σημειώθηκε χθες το πρωί στην ίδια περιοχή.

Ειδικότερα, ο σημερινός σεισμός είχε μέγεθος 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και σημειώθηκε 13 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Λεπτοκαριάς Θεσπρωτίας. Το εστιακό βάθος της σεισμικής δόνησης υπολογίστηκε στα 7,9 χιλιόμετρα.

Η σεισμική δόνηση προστίθεται σε μια σειρά από ισχυρές σεισμικές δονήσεις που σημειώνονται το τελευταίο διάστημα στην περιοχή της Ηπείρου, προκαλώντας ανησυχία σε κατοίκους και ειδικούς για τη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή.

Διαβάστε επίσης