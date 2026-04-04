Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος για την επίθεση στο σπίτι του Ντογιάκου: Καταδικάζουμε κάθε μορφή βίας

«Πράξεις βίας που στρέφονται κατά λειτουργών της Δικαιοσύνης συνιστούν ευθεία προσβολή του κράτους δικαίου», τονίζει η ανακοίνωση

Ανακοίνωση για την επίθεση που σημειώθηκε στην οικία του πρώην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισιδώρου Ντογιάκου εξέδωσε η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος στην οποία αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι καταδικάζει κατηγορηματικά και απερίφραστα κάθε μορφή βίας, εκφοβισμού ή απειλής σε βάρος εισαγγελικών λειτουργών.

«Πράξεις βίας που στρέφονται κατά λειτουργών της Δικαιοσύνης συνιστούν ευθεία προσβολή του κράτους δικαίου και πλήττουν τον πυρήνα της δικαστικής ανεξαρτησίας», σημειώνεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

«Η στοχοποίηση δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών, είτε κατά την άσκηση των καθηκόντων τους είτε εξ αφορμής αυτών, δεν πλήττει μόνο τα πρόσωπα αλλά τον ίδιο τον θεσμό της Δικαιοσύνης και την ομαλή λειτουργία της δημοκρατικής πολιτείας. Τέτοιου είδους ενέργειες είναι απολύτως απαράδεκτες και δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές σε μια ευνομούμενη πολιτεία. Η Πολιτεία οφείλει να διασφαλίζει αποτελεσματικά την προστασία της προσωπικής ασφάλειας των λειτουργών της Δικαιοσύνης, ώστε να μπορούν να ασκούν τα καθήκοντά τους απερίσπαστα, με ανεξαρτησία και κατά συνείδηση», υπογραμμίζεται ακόμη.

«Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος καλεί όλους να επιδείξουν την προσήκουσα θεσμική υπευθυνότητα και να συμβάλουν στη διαφύλαξη του κύρους της Δικαιοσύνης, η οποία αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο του κράτους δικαίου και βασική εγγύηση των δικαιωμάτων των πολιτών», καταλήγει η ανακοίνωση.

Διαβάστε επίσης

04:24ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία υποστηρίζει πως κατέρριψε 148 drones της Ουκρανίας μέσα σε 3 ώρες

04:12ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Ανεξέλεγκτη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή – Σκληρές δηλώσεις Τραμπ-Ιράν για τα στενά του Ορμούζ – Νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου

03:58ΚΟΣΜΟΣ

Τιμές πετρελαίου: Πάνω από τα 110 δολάρια το Brent – Νέες πιέσεις στις αγορές ενέργειας

03:32ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Τα Στενά του Ορμούζ δεν θα είναι ποτέ ξανά ίδια» για ΗΠΑ και Ισραήλ

03:08ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Αίθριος ο καιρός το Σαββατοκύριακο – Ισχυρές ενδείξεις για νέα χειμωνιάτικη «κατεβασιά»

02:42ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 7Κ/2024: Στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη για τις 1.113 προσλήψεις με απολυτήριο Γυμνασίου και Δημοτικού

02:18ΚΟΣΜΟΣ

Σφαγή στη Νιγηρία: Τουλάχιστον 17 νεκροί σε επίθεση ενόπλων στα κεντρικά της χώρας

01:54ΚΟΣΜΟΣ

Σερβία: Μετανάστης ύποπτος για εκρηκτικά που βρέθηκαν κοντά σε αγωγό φυσικού αερίου

01:30ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: «Να ‘τοι, να ‘τοι οι Πρωταθλητές» - Ντελίριο ενθουσιασμού στον κόσμο της «Ένωσης»

01:12ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για πλήγματα σε υποδομές: «Δεν θέλω να μιλήσω γι’ αυτό» – Απειλεί ότι το Ιράν «θα εξαφανιστεί»

00:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: «Αναγεννηθήκαμε φέτος, δείξαμε τι μπορούμε να κάνουμε» | Οι δηλώσεις Ηλιόπουλου

00:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ, Μεντιλίμπαρ: «Ο αντίπαλος ήταν καλύτερος, τίποτα δεν έχει τελειώσει κάτι»

00:38ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Έντεκα νεκροί από ισραηλινά πλήγματα στη Χαρφάτα και τη Τζνα

00:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: «Δεν μπορούμε να κάνουμε τους χαζούς» | Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς

00:00ANNOUNCEMENTS

Πασχαλινό τραπέζι γεμάτο αγάπη και γεύσεις από τα Ζαχαροπλαστεία ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

23:59ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν αρνείται να ανοίξει το Ορμούζ με αντάλλαγμα την κατάπαυση του πυρός

23:57ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ασίνη: Τα μυστικά του βυθισμένου ρωμαϊκού λιμένα έρχονται στο φως

23:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: Το γκολ του Κοϊτά που έκρινε το ντέρμπι στο «Γ. Καραϊσκάκης»

23:48ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: «Να διασφαλίσουν ότι το φετινό πρωτάθλημα θα κριθεί δίκαια»

23:46TRAVEL

Άμστερνταμ: Η μαγεία της «Βενετίας του Βορρά» μέσα από τα κανάλια και την τέχνη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 5/4/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 3,7 εκατ. ευρώ

15:41ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξανδρος Κετίκογλου: Στο σκαμνί δύο αξιωματικοί για τον θάνατο του 21χρονου καταδρομέα

06:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αφρικανικός αντικυκλώνας φέρνει την άνοιξη - Η σύγκρουση με τις ψυχρές μάζες

15:58LIFESTYLE

Μαρινέλλα - Σερπιέρης: Ο αθόρυβος έρωτας, η «σκιά» της Φρειδερίκης και η βαριά κληρονομιά

10:51ΕΛΛΑΔΑ

Σαντορίνη: Θα εγκατασταθεί πλατφόρμα που θα κινείται στον ρυθμό των Ρίχτερ

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Axios: «Νομίζαμε ότι ήταν παγίδα» - Ο Τραμπ αποκαλύπτει το παρασκήνιο της διάσωσης στο Ιράν

22:55ΚΟΣΜΟΣ

Από την πολυτελή ζωή στο Λος Άντζελες στην απέλαση: Ποιες είναι η ανιψιά και η εγγονή του Σουλεϊμανί που συνελήφθησαν στις ΗΠΑ

19:29LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Η πρώτη ανάρτηση μέσα από το μαιευτήριο

23:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βαθμολογία Playoffs Super League: Ξέφυγε η ΑΕΚ στη μάχη για τον τίτλο

03:08ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Αίθριος ο καιρός το Σαββατοκύριακο – Ισχυρές ενδείξεις για νέα χειμωνιάτικη «κατεβασιά»

20:56ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ήθελα να ζήσω την οικογένειά μου», λέει ο κτηνοτρόφος που ζήτησε ρουσφέτι από την Παπακώστα

17:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass 2026: Τι ώρα ανοίγει αύριο η πλατφόρμα για αιτήσεις

17:58LIFESTYLE

Ο «Ιησούς από τη Ναζαρέτ» που δεν ξέρουμε: 6+1 άγνωστες λεπτομέρειες της επιτυχημένης σειράς

03:58ΚΟΣΜΟΣ

Τιμές πετρελαίου: Πάνω από τα 110 δολάρια το Brent – Νέες πιέσεις στις αγορές ενέργειας

17:20ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση Ιράν στην Βουλγαρία: Η Τεχεράνη διαμαρτυρήθηκε για την παρουσία αμερικανικών αεροσκαφών στη Σόφια

22:30ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Βρέθηκαν οι οκτώ περιπατητές που αγνοούνταν σε φαράγγι

03:32ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Τα Στενά του Ορμούζ δεν θα είναι ποτέ ξανά ίδια» για ΗΠΑ και Ισραήλ

23:08LIFESTYLE

Αντζελίνα Τζολί: Γιατί η εμφάνισή της πυροδότησε ακραίες θεωρίες συνωμοσίας

04:12ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Ανεξέλεγκτη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή – Σκληρές δηλώσεις Τραμπ-Ιράν για τα στενά του Ορμούζ – Νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου

21:02ΕΛΛΑΔΑ

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που διακινούσε πλαστά έγγραφα στην Αθήνα - Οι «ξενώνες» που χρησιμοποιούσαν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ