Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος για την επίθεση στο σπίτι του Ντογιάκου: Καταδικάζουμε κάθε μορφή βίας

Ανακοίνωση για την επίθεση που σημειώθηκε στην οικία του πρώην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισιδώρου Ντογιάκου εξέδωσε η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος στην οποία αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι καταδικάζει κατηγορηματικά και απερίφραστα κάθε μορφή βίας, εκφοβισμού ή απειλής σε βάρος εισαγγελικών λειτουργών.

«Πράξεις βίας που στρέφονται κατά λειτουργών της Δικαιοσύνης συνιστούν ευθεία προσβολή του κράτους δικαίου και πλήττουν τον πυρήνα της δικαστικής ανεξαρτησίας», σημειώνεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

«Η στοχοποίηση δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών, είτε κατά την άσκηση των καθηκόντων τους είτε εξ αφορμής αυτών, δεν πλήττει μόνο τα πρόσωπα αλλά τον ίδιο τον θεσμό της Δικαιοσύνης και την ομαλή λειτουργία της δημοκρατικής πολιτείας. Τέτοιου είδους ενέργειες είναι απολύτως απαράδεκτες και δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές σε μια ευνομούμενη πολιτεία. Η Πολιτεία οφείλει να διασφαλίζει αποτελεσματικά την προστασία της προσωπικής ασφάλειας των λειτουργών της Δικαιοσύνης, ώστε να μπορούν να ασκούν τα καθήκοντά τους απερίσπαστα, με ανεξαρτησία και κατά συνείδηση», υπογραμμίζεται ακόμη.

«Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος καλεί όλους να επιδείξουν την προσήκουσα θεσμική υπευθυνότητα και να συμβάλουν στη διαφύλαξη του κύρους της Δικαιοσύνης, η οποία αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο του κράτους δικαίου και βασική εγγύηση των δικαιωμάτων των πολιτών», καταλήγει η ανακοίνωση.

Διαβάστε επίσης