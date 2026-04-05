Λήξη συναγερμού για τον 56χρονο ορειβάτη στο Αγρίνιο - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Ρίου

Ολοκλήρωθηκε η πολύωρη επιχείρηση διάσωσης του 56χρονου ορειβάτη που είχε εγκλωβιστεί σε δύσβατο σημείο στην Κούτουπα Αγρινίου. Ελικόπτερο κατάφερε να παραλάβει τον άνδρα και να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο του Ρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας προσπάθησε να δέσει σκοινί σε βράχο και παρασύρθηκε από τον βράχο που αποκολλήθηκε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να εγκλωβιστεί σε δύσβατο σημείο.

Πρόκειται για τον προεδρο του Ορειβατικού Συλλόγου Πρέβεζας που μαζί με δύο ομάδες ορειβατών είχαν επισκεφτεί την περιοχή. Ο 56χρονος άνδρας έχει τραυματιστεί στο κεφάλι,το χέρι και το πόδι.

Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετείχαν 27 πυροσβέστες.

Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης τραυματισμένου ημεδαπού από δύσβατο σημείο πλησίον περιοχής Κούτουπα Αγρινίου. Κινητοποιήθηκαν 27 #πυροσβέστες από Π.Υ. Αγρινίου, Π.Υ. Μεσολογγίου, 6η ΕΜΑΚ, 7η ΕΜΑΚ, ΣμηΕΑ Δυτικής Ελλάδας, 6η ΕΜΟΔΕ καθώς και εναέριο μέσο του ΕΚΣΕΔ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 5, 2026

