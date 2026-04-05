Λήξη συναγερμού για τον 56χρονο ορειβάτη στο Αγρίνιο - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Ρίου
Ο 56χρονος άνδρας έχει τραυματιστεί στο κεφάλι,το χέρι και το πόδι
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ολοκλήρωθηκε η πολύωρη επιχείρηση διάσωσης του 56χρονου ορειβάτη που είχε εγκλωβιστεί σε δύσβατο σημείο στην Κούτουπα Αγρινίου. Ελικόπτερο κατάφερε να παραλάβει τον άνδρα και να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο του Ρίου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας προσπάθησε να δέσει σκοινί σε βράχο και παρασύρθηκε από τον βράχο που αποκολλήθηκε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να εγκλωβιστεί σε δύσβατο σημείο.
Πρόκειται για τον προεδρο του Ορειβατικού Συλλόγου Πρέβεζας που μαζί με δύο ομάδες ορειβατών είχαν επισκεφτεί την περιοχή. Ο 56χρονος άνδρας έχει τραυματιστεί στο κεφάλι,το χέρι και το πόδι.
Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετείχαν 27 πυροσβέστες.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:00 ∙ ANNOUNCEMENTS
Πασχαλινό τραπέζι γεμάτο αγάπη και γεύσεις από τα Ζαχαροπλαστεία ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
23:57 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Ασίνη: Τα μυστικά του βυθισμένου ρωμαϊκού λιμένα έρχονται στο φως
23:48 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΠΑΟΚ: «Να διασφαλίσουν ότι το φετινό πρωτάθλημα θα κριθεί δίκαια»
23:16 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Βαθμολογία Playoffs Super League: Ξέφυγε η ΑΕΚ στη μάχη για τον τίτλο
17:19 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Fuel Pass 2026: Τι ώρα ανοίγει αύριο η πλατφόρμα για αιτήσεις
19:29 ∙ LIFESTYLE