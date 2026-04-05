Συναγερμός στην Εύβοια: Αγνοούνται 8 άτομα στο φαράγγι της Αγάλης
Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Κυριακής (5/4) για οκτώ ανθρώπους που αγνοούνται στο φαράγγι της Αγάλης στην Εύβοια.
Σύμφωνα με πληροφορίες του eviaonline η πυροσβεστική υπηρεσία ειδοποιήθηκε ότι οκτώ άτομα έχουν χάσει τον προσανατολισμό τους στην περιοχή που βρίσκεται στο φαράγγι της Αγάλης στο Δήμο Διρφύων Μεσσαπίων στην Εύβοια.
Στο σημείο έχουν σπεύσει πυροσβεστικές δυνάμεις.
