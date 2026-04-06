Ηγουμενίτσα: 30χρονη ανθυποπλοίαρχος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο έπειτα από ατύχημα στο λιμάνι

Τον τραυματισμό μίας 30χρονης ανθυποπλοιάρχου, μέλους πληρώματος επιβατηγού–οχηματαγωγού πλοίου, κατέγραψε το πρωί της Κυριακής (6/4) η Λιμενική Αρχή Ηγουμενίτσας.

Το πλοίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από την Πάτρα προς την Ηγουμενίτσα και το Μπάρι Ιταλίας, όταν, κατά τη διαδικασία πρόσδεσης στο εξωτερικό λιμάνι της πόλης, σημειώθηκε το περιστατικό. Υπό συνθήκες που βρίσκονται υπό διερεύνηση, η 30χρονη έπεσε από το 5ο κατάστρωμα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο δεξί χέρι και στον γοφό.

Αμέσως μετά τον κατάπλου, η τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών Ηγουμενίτσας και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών για περαιτέρω εξετάσεις.

Για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διενεργείται προανάκριση από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας.