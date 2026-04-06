Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός δίπλα στους αστέγους συμπολίτες μας τις άγιες μέρες του Πάσχα

Η Υπηρεσία Προγραμμάτων Αστέγων του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, στο πνεύμα των Άγιων ημερών θα υλοποιήσει τη Μεγάλη Τετάρτη 08 Απριλίου 2026, από τις 09:00 έως τις 14:30, στοχευμένη δράσης ενεργητικής προσέγγισης και υποστήριξης αστέγων, με την ανάπτυξη κινητών κλιμακίων για τη διανομή υλικού ενίσχυσης, όπως είδη διατροφής, ατομικής υγιεινής και ιματισμού καθώς και πασχαλινών ειδών σε αστέγους και πληθυσμούς που διαβιούν υπό επισφαλείς συνθήκες στέγασης.

Παράλληλα, θα παρασχεθούν υπηρεσίες πρώτων βοηθειών και πρώτων βοηθειών ψυχικής υγείας, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και διασύνδεσης με διαθέσιμες κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες.

Η δράση θα αναπτυχθεί στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, σε σημεία όπου, κατόπιν συστηματικών εβδομαδιαίων χαρτογραφήσεων, έχει εντοπιστεί αυξημένος αριθμός αστέγων και το κέντρο του Πειραιά, με έμφαση στην περιοχή του λιμανιού και περιμετρικά αυτού, όπου επίσης διαβιεί σημαντικός αριθμός αστέγων συμπολιτών μας, που υποστηρίζονται σε σταθερή βάση από την Υπηρεσία Προγραμμάτων Αστέγων.

Τα κινητά κλιμάκια θα στελεχωθούν με εξειδικευμένο επαγγελματικό δυναμικό του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγο, νοσηλεύτρια) και άρτια εκπαιδευμένους εθελοντές Ειδικότητας Κοινωνικής Πρόνοιας και Σαμαρειτών – Διασωστών, παρέχοντας υποστήριξη και υπηρεσίες ανθρωπιστικής αρωγής στην ομάδα στόχου, υπό το συντονισμό του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των δράσεων κοινωνικής φροντίδας του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για την ενίσχυση των ανθρώπων που διαβιούν υπό συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού, επιβεβαιώνοντας έμπρακτα τη διαρκή παρουσία και προσφορά του Οργανισμού στους άστεγους συμπολίτες μας.