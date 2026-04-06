Βασίλης Ρίζος: Ποιος ήταν ο γιος της Θεανώς Φωτίου που πέθανε σε ηλικία μόλις 48 ετών

Είχε σχεδιάσει τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ και μετέπειτα της ΝΕΑΡ

Αντώνης Ρηγόπουλος

ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Θλίψη σκόρπισε στο χώρο της Αριστεράς ο αδόκητος θάνατος του Βασίλη Ρίζου, γιου της βουλευτή της Νέας Αριστεράς και πρώην υπουργού της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, Θεανώς Φωτίου.

Ο Βασίλης Ρίζος ήταν το μόνο παιδί της κ. Φωτίου και σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες πέθανε κατά τη διάρκεια της νύχτας στον ύπνο του από έμφραγμα, σε ηλικία μόλις 48 ετών, χωρίς ωστόσο να έχει κάποιο προηγούμενο ιατρικό ιστορικό.

Ο Ρίζος ήταν ενεργό μέλος του ΣΥΡΙΖΑ από μικρή ηλικία και στη συνέχεια, μετά τη διάσπαση πέρασε στις γραμμές της Νέας Αριστεράς.

Ήταν γιος της Θεανώς Φωτίου και του Δημήτρη Ρίζου, και υπήρξε σημαντικός αρχιτέκτονας, απόφοιτος του ΑΠΘ, ενώ συνέχισε τις σπουδές του και στο Λονδίνο και μάλιστα είχε τιμηθεί με διεθνή και εθνικά βραβεία σε διαγωνισμούς του τομέα του. Μάλιστα, μαζί με τη μητέρα του Θεανώ είχαν σχεδιάσει τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ και τα γραφεία της Νέας Αριστεράς έχουν τη δική του αρχιτεκτονική υπογραφή.

Στο ΤΕΕ ήταν μέλος και υποψήφιος της «Συμμαχίας για ένα προοδευτικό ΤΕΕ», ενώ, καθώς μεγάλωσε στους Αμπελόκηπους ήταν και υποψήφιος της δημοτικής παράταξης, Ανοιχτή Πόλη αλλά και σταθερά μέλος του Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Άνω Αμπελοκήπων. Είχε έντονη δράση ζητήματα υπεράσπισης του δημοσίου χώρου, όπως για παράδειγμα το Πάρκο Βενιζέλου.

Ως μέλος της «Ανάπλασης Αθήνας», το 2018-2019, είχε την ευθύνη του έργου ανάπλασης των Προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Μάλιστα, όπως αναφέρει η ΝΕΑΡ στη συλλυπητήρια ανακοίνωσή της, κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, είχε παίξει ρόλο στη διαμόρφωση του νόμου για τις αγορές «χωρίς μεσάζοντες».

Ήταν πατέρας ενός παιδιού.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
