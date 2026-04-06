Αχαΐα: Σοβαρό τροχαίο στη σήραγγα Παναγοπούλας, στην Ολυμπία Οδό

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Μεγάλης Δευτέρας στην Ολυμπία Οδό, στη σήραγγα Παναγοπούλας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, όταν όχημα εξετράπη της πορείας του μέσα στο τούνελ, υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Στο αυτοκίνητο επέβαιναν τέσσερα άτομα, τα οποία, σύμφωνα με πληροφορίες του ιστότοπου tempo 24.news, επέστρεφαν από το Πανεπιστήμιο Πατρών όπου εργάζονται.

Από την εκτροπή τραυματίστηκαν δύο από τους επιβάτες, οι οποίοι μετακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Αμέσως μετά το ατύχημα στο σημείο δημιουργήθηκαν μεγάλες ουρές οχημάτων, καθώς η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα διακόπηκε προσωρινά προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες επιχειρήσεις απομάκρυνσης του οχήματος και ασφάλισης του χώρου.

Λίγο αργότερα, η κυκλοφορία των οχημάτων αποκαταστάθηκε και διεξάγεται πλέον κανονικά, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα αίτια του ατυχήματος.