Τροχαίο ατύχημα στη λεωφόρο Κηφισίας - Μοτοσικλέτα παρέσυρε πεζή
Το τροχαίο συνέβη λίγο μετά τις 20:00 το απόγευμα
Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων παρατηρούνται σήμερα, στη Λεωφόρο Κηφισίας στο ρεύμα προς Αθήνα, εξαιτίας παρασύρσης πεζής από δίκυκλο στη συμβολή με την οδό Αχαΐας, στην περιοχή των Αμπελοκήπων.
Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της τροχαίας και ασθενοφόρο, προκειμένου να παράσχουν βοήθεια στην πεζή και να ρυθμίσουν την κυκλοφορία.
Μέχρι στιγμής, οι Αρχές δεν έχουν ανακοινώσει πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας της παθούσας ή τα αίτια του ατυχήματος.
