Καλλιθέα: Παράσυρση ανηλίκου από μοτοσικλέτα

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Μεγάλης Δευτέρας 6 Απριλίου, καθώς μοτοσικλέτα παρέσυρε έναν ανήλικο στην Καλλιθέα.

Στο σημείο κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες στον ανήλικο.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες ο ανήλικος είναι καλά στην υγεία του.

Σημειώνεται πως πριν από μερικές ημέρες μεθυσμένος οδηγός είχε παρασύρει ένα 14χρονο κορίτσι στην συμβολή των οδών Θησέως και Φιλαρέτου στην Καλλιθέα με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό της ανήλικης.

