Ψηφιακή ισότητα: Πώς το Nova 5G Home Internet φέρνει γρήγορες ταχύτητες σε κάθε σπίτι

Για χρόνια, η ποιότητα σύνδεσης στο Internet στην Ελλάδα εξαρτιόταν σε μεγάλο βαθμό από το πού μένει κανείς. Μάλιστα, η διεύθυνση κατοικίας ενός νοικοκυριού ή μιας επιχείρησης μπορούσε να καθορίσει όχι μόνο την ταχύτητα του Internet, αλλά και τις ίδιες τις δυνατότητες της καθημερινότητας: Από το αν ένα video call θα ολοκληρωθεί χωρίς διακοπές μέχρι το αν μια επιχείρηση μπορεί να λειτουργήσει απρόσκοπτα online.

Έτσι, στα μεγάλα αστικά κέντρα, οι ταχύτητες αυξάνονταν και οι δυνατότητες πολλαπλασιάζονταν συνεχώς, ενώ, την ίδια στιγμή, σε πολλές περιοχές της περιφέρειας, συνέχιζαν να υπάρχουν αργές συνδέσεις, διακοπές και πιο περιορισμένες δυνατότητες. Με λίγα λόγια, υπήρχε ένα ψηφιακό χάσμα, που συχνά παρέμενε αθέατο.

Σήμερα, όμως, αυτή η πραγματικότητα αρχίζει να αλλάζει. Και αυτό γιατί η Nova επενδύει σε ένα διαφορετικό μοντέλο συνδεσιμότητας, όπου η πρόσβαση στο γρήγορο Internet δεν εξαρτάται αποκλειστικά από καλώδια και υποδομές, αλλά αξιοποιεί τη δύναμη του 5G για να φτάσει παντού.

Ξεπερνώντας το ψηφιακό χάσμα με τον εκδημοκρατισμό της συνδεσιμότητας

Αντιμετωπίζοντας το ψηφιακό χάσμα

Για να καταλάβει κανείς τη σημασία του εκδημοκρατισμού της συνδεσιμότητας, αρκεί να αναλογιστεί μικρές, καθημερινές στιγμές που η πρόσβαση στο γρήγορο Internet είναι αναγκαία, αλλά όχι επαρκής: Ένας φοιτητής που προσπαθεί να παρακολουθήσει online μάθημα, ένας επαγγελματίας που δουλεύει από το σπίτι και η σύνδεσή του δεν είναι αρκετά καλή για να μπορεί να μπει στα Zoom meetings, μια μικρή επιχείρηση που δίνει τη δυνατότητα ψηφιακών πληρωμών, αλλά αντιμετωπίζει σημαντικές καθυστερήσεις.

Αυτά τα περιστατικά δεν είναι σπάνια, ειδικά εκτός μεγάλων πόλεων. Και δεν αποτελούν απλώς τεχνικά προβλήματα, αλλά εμπόδια στην οικονομία, στην εκπαίδευση, στην εργασία και στην καινοτομία. Το ζήτημα γίνεται ακόμη πιο κρίσιμο αν αναλογιστούμε πόσο έχει αλλάξει και ο τρόπος ζωής μας. Steaming, cloud εφαρμογές, online gaming, smart home συσκευές είναι μερικά από τα βασικά στοιχεία της καθημερινότητάς μας πια και όλα απαιτούν σταθερή και γρήγορη σύνδεση.

Μέχρι πρόσφατα, η λύση φαινόταν να είναι η υλοποίηση περισσότερων έργων για επέκταση της οπτικής ίνας. Όμως, αυτά τα έργα χρειάζονται χρόνο και δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν σε κάθε περιοχή με την ίδια ταχύτητα. Και κάπου εδώ είναι που η Nova εισάγει έναν ακόμη μετασχηματισμό στις ταχύτητες πρόσβασης.

Με το Nova 5G Home Internet, η εταιρεία δεν προσθέτει απλώς μια νέα εμπορική επιλογή. Αναμορφώνει τη λογική της οικιακής συνδεσιμότητας, αξιοποιώντας τη δύναμη του δικτύου 5G και προσφέροντας ταχύτητες έως 500 Mbps για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά.

Ένα υβριδικό μοντέλο που παρέχει σταθερή ευρυζωνική σύνδεση

Με λίγα λόγια, το Nova 5G Home Internet αποτελεί την επόμενη γενιά υπηρεσιών Fixed Wireless Access (FWA-Σταθερή Ασύρματη Πρόσβαση) της εταιρείας και επιτρέπει την παροχή σταθερού Internet μέσω του δικτύου κινητής, χωρίς να απαιτείται φυσική διέλευση καλωδίου οπτικής ίνας μέχρι το σπίτι.

Η εγκατάσταση της συγκεκριμένης υπηρεσίας γίνεται άμεσα από πιστοποιημένο τεχνικό της Nova, χωρίς καμία χρέωση για τον καταναλωτή. Ενώ η εμπειρία χρήσης καλύπτει πλήρως τις σύγχρονες ανάγκες ενός νοικοκυριού: Ταχύτητες download έως 500 Mbps για streaming υψηλής ανάλυσης, online gaming, τηλεργασία, cloud εφαρμογές και smart home εφαρμογές και απεριόριστες κλήσεις προς σταθερά και κινητά, για απόλυτη ελευθερία επικοινωνίας.

Με αυτόν τον τρόπο, η Nova δεν παρουσιάζει απλώς μια εναλλακτική. Επαναπροσδιορίζει την εμπειρία του οικιακού Internet, απελευθερώνοντας τους χρήστες από τους περιορισμούς των παραδοσιακών σταθερών γραμμών.

Premium broadband εμπειρία χωρίς οπτική ίνα

Η επίδραση μιας υπηρεσίας όπως είναι το Nova 5G Home Internet, που έρχεται να προσφέρει λύσεις εκεί όπου μέχρι χθες δεν υπήρχε δυνατότητα σταθερής, αξιόπιστης και υψηλής συνδεσιμότητας, δεν περιορίζεται μόνο στο σπίτι. Αγγίζει και την ίδια την οικονομία της χώρας.

Γιατί τη στιγμή όπου οι διαδικασίες «τρέχουν» σε πραγματικό χρόνο και η πληροφορία αποτελεί βασικό παραγωγικό πόρο, η αξιόπιστη και γρήγορη πρόσβαση στο Internet έχει εξελιχθεί σε κρίσιμη επιχειρησιακή υποδομή. Με τη νέα υπηρεσία της Nova, λοιπόν, οι γιατροί σε απομακρυσμένα νησιά ή σε ακριτικές περιοχές μπορούν να διαχειρίζονται δεδομένα με αξιοπιστία και να χρησιμοποιούν δυνατότητες τηλεϊατρικής. Μια μικρομεσαία επιχείρηση στον Έβρο ή το Καστελόριζο μπορεί να λειτουργεί με cloud εφαρμογές και ψηφιακές συναλλαγές, χωρίς περιορισμούς. Οι λεγόμενοι digital nomads μπορούν πια να επιλέγουν την ελληνική περιφέρεια, χωρίς να θυσιάζουν την επαγγελματική τους σταθερότητα, κάτι που ενισχύει και την τοπική οικονομία.

Παράλληλα, τεχνολογίες όπως το Internet of Things, η παρακολούθηση εξοπλισμού ή τα σύγχρονα συστήματα ασφαλείας γίνονται πιο προσιτές, ακόμα και σε περιοχές που μέχρι σήμερα θεωρούνταν «εκτός δικτύου». Έτσι, η Nova καθιστά τη συνδεσιμότητα εργαλείο ισότητας και η ισότητα γίνεται αναπτυξιακός παράγοντας.

Τελικά, το πιο ουσιαστικό στοιχείο της αλλαγής που φέρνει το Nova 5G Home Internet δεν είναι τεχνολογικό, αλλά κοινωνικό. Γιατί όταν η πρόσβαση στο γρήγορο Internet παύει να εξαρτάται από τη διεύθυνση κατοικίας, τότε δημιουργούνται ίσοι όροι για όλους.

Η εκπαίδευση γίνεται πιο προσβάσιμη, η εργασία πιο ευέλικτη και ο τομέας της επιχειρηματικότητας πιο ανοιχτός. Κάπως έτσι, ο εκδημοκρατισμός της συνδεσιμότητας αποτελεί μια πραγματική μετατόπιση από ένα μοντέλο όπου οι δυνατότητες νοικοκυριών και επιχειρήσεων καθορίζονται από την τοποθεσία τους σε ένα μοντέλο όπου η τεχνολογία φτάνει παντού.