Χανιά: Εξιχνιάστηκε κύκλωμα για τηλεφωνικές απάτες - Πάνω από 190.000 ευρώ η λεία τους

Snapshot Εξιχνιάστηκε στα Χανιά εγκληματική οργάνωση που διέπραττε τηλεφωνικές απάτες με λεία άνω των 190.000 ευρώ.

Ταυτοποιήθηκαν 28 μέλη της οργάνωσης ηλικίας από 17 έως 60 ετών, εκ των οποίων επτά ήταν ήδη κρατούμενοι για παρόμοια αδικήματα.

Η οργάνωση εξαπατούσε τα θύματα μέσω τηλεφωνικών συνομιλιών, αποσπώντας προσωπικά και τραπεζικά στοιχεία για να μεταφέρουν παράνομα χρήματα σε λογαριασμούς τρίτων.

Από την 1η Ιανουαρίου 2025, η οργάνωση διέπραξε συνολικά 111 απάτες σε βάρος ημεδαπών και αλλοδαπών σε όλη την Ελλάδα.

Η δικογραφία για την εγκληματική οργάνωση και τις απάτες κακουργηματικής μορφής έχει υποβληθεί και η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων Χανίων.

Εγκληματική οργάνωση που πραγματοποιούσε απάτες μέσω τηλεφώνου εξιχνιάστηκε στα Χανιά, με τη λεία τους να εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 190.000 ευρώ, ενώ ήδη έχουν ταυτοποιηθεί 28 άτομα για τα οποία έχει σχηματιστεί δικογραφία.

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, διαπίστωσε τη δράση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπρατταν τηλεφωνικές απάτες και απάτες με υπολογιστή, σε διάφορες περιοχές της Επικράτειας.

Σύμφωνα με το flashnews.gr, ως μέλη της οργάνωσης ταυτοποιήθηκαν 28 άτομα ηλικίας από 17 έως 60 ετών εκ των οποίων 23 ημεδαποί και πέντε αλλοδαποί, ενώ επτά εξ αυτών είναι έγκλειστοι σε σωφρονιστικά καταστήματα κράτησης για διάπραξη ομοειδών αδικημάτων.

Ο τρόπος δράσης του κυκλώματος

Κατόπιν πολύμηνης έρευνας και συνδυαστικής ανάλυσης δεδομένων από την αστυνομία σχετικά με τη δράση εγκληματικής οργάνωσης, προέκυψε ότι οι δράστες από την 01-01-2025 είχαν πραγματοποιήσει συνολικά 111 απάτες (τετελεσμένες και σε απόπειρα), σε βάρος ημεδαπών και αλλοδαπών σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους διακριβώθηκε ότι τα μέλη της οργάνωσης εξαπατούσαν τα θύματα τους κερδίζοντας αρχικά την εμπιστοσύνη τους κατά την τηλεφωνικής τους συνομιλία, παρουσιάζοντας ψευδή στοιχεία ως αληθινά αναλόγως την κατά περίπτωση απάτη.

Στην συνέχεια, κατάφερναν να αποσπάσουν προσωπικά στοιχεία, από τραπεζικές κάρτες, τραπεζικούς λογαριασμούς (e-banking), στοιχεία σύνδεσης σε διαδικτυακά τραπεζικά συστήματα (π.χ. REVOLUT, PAYZY COSMOTE κλπ.) ακόμα και τηλεφωνικές συνδέσεις και να μεταφέρουν χρηματικά ποσά σε τραπεζικούς λογαριασμούς τρίτων, τους οποίους είχαν στρατολογήσει για το σκοπό αυτό.

Έτσι οι δράστες λάμβαναν συγκεκριμένα χρηματικά ποσά με το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν να ανέρχεται στο χρηματικό ποσό τουλάχιστον των 192.720 ευρώ.

Σημειώνεται ότι οι δράστες έχουν συλληφθεί κατά το παρελθόν και έχουν σχηματισθεί δικογραφίες σε βάρος τους για όμοια αδικήματα. Η δικογραφία που σχηματίσθηκε για εγκληματική οργάνωση και απάτες κακουργηματικής μορφής, τετελεσμένες και σε απόπειρα, θα υποβληθεί αρμοδίως. Προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

