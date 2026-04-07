Θεσσαλονίκη: Πάνω από 600.000 ευρώ η λεία εγκληματικής οργάνωσης από 41 τηλεφωνικές απάτες

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων στην υπόθεση.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το παράνομο περιουσιακό όφελος που απέκτησε εγκληματική οργάνωση μέσω τηλεφωνικών απατών σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής φτάνει τα 611.345 ευρώ. Η δράση της οργάνωσης εντοπίστηκε από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, η οποία προχώρησε στην ταυτοποίηση των εμπλεκομένων.

Στην υπόθεση εμπλέκεται 48χρονη αλλοδαπή, η οποία μαζί με συνεργούς της εξαπατούσαν ηλικιωμένους στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική. Η μέθοδος τους βασιζόταν στο πρόσχημα τροχαίου ατυχήματος συγγενούς του θύματος, με σκοπό να αποσπάσουν χρήματα για νοσηλεία ή αποφυγή ποινικής διαδικασίας. Η δράση της οργάνωσης ξεκινά τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2021 και εκτείνεται έως τον Αύγουστο του 2023.

Ο αρχηγός της οργάνωσης τηλεφωνούσε στα υποψήφια θύματα, προσποιούμενος ιατρό ή αστυνομικό, και ενημέρωνε για σοβαρή κατάσταση συγγενούς τους ή εμπλοκή του σε θανατηφόρο τροχαίο. Με δραματικό τόνο απαιτούσε χρηματικά ποσά για κάλυψη εξόδων νοσηλείας ή αποφυγή φυλάκισης. Στη συνέχεια, άλλα μέλη της ομάδας ενίσχυαν την πειστικότητα, υποδυόμενα το συγγενικό πρόσωπο που ζητούσε βοήθεια.

Όταν τα θύματα πείθονταν, συνεργοί της οργάνωσης αναλάμβαναν την παραλαβή χρημάτων ή τιμαλφών είτε από την είσοδο του σπιτιού είτε από άλλα προκαθορισμένα σημεία. Μέχρι σήμερα, έχουν αποκαλυφθεί τουλάχιστον 41 περιπτώσεις απάτης, εκ των οποίων μία απόπειρα, με θύματα κυρίως ηλικιωμένους.

Το συνολικό παράνομο όφελος που αποκόμισε η εγκληματική ομάδα υπολογίζεται σε 611.345 ευρώ, ενώ προσπάθησαν να αποσπάσουν επιπλέον 883.100 ευρώ. Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων.