Μαρούσι: Μαχαίρωσαν 17χρονο για να του κλέψουν την αλυσίδα του

Σοβαρά τραυματισμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ένας 17χρονος, ο οποίος δέχθηκε τα μεσάνυχτα, επίθεση με μαχαίρι από άγνωστο στο Μαρούσι.

Ο νεαρός αλβανικής καταγωγής, βρισκόταν σε ένα πάρκο σε μία κατοικημένη περιοχή, μαζί με δύο φίλους τους έναν 18χρονο και έναν 20χρονος, όταν ένας άγνωστος τον πλησίασε και απειλώντας τον με μαχαίρι ζήτησε να του δώσει τη χρυσή αλυσίδα που φορούσε.

Όταν ο 17χρονος αρνήθηκε, τότε ο δράστης του επιτέθηκε και του κατάφερε χτυπήματα, στο στήθος, το πόδι και το χέρι, τραυματίζοντάς τον σοβαρά.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο ΚΑΤ και στη συνέχεια στον Ερυθρό Σταυρό, όπου και νοσηλεύεται.