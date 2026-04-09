Παυλίνα Βουλγαράκη: Θύμα διαδικτυακής απάτης έπεσε η γνωστή τραγουδίστρια

Κάλεσε το κοινό να είναι προσεκτικό, να μην ανταποκρίνεται σε ύποπτα μηνύματα και να ελέγχει την αυθεντικότητα των προφίλ.

Θύμα διαδικτυακής απάτης έπεσε η γνωστή τραγουδίστρια Παυλίνα Βουλγαράκη.

Η τραγουδίστρια με μία ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ενημέρωσε τους ακόλουθους της για το περιστατικό ενημερώνοντας και προειδοποιώντας τους προκειμένου να τους προστατέψει από πιθανή εξαπάτηση.

Όπως αποκάλυψε μέσα από την ανάρτησή της, άγνωστοι έχουν δημιουργήσει ψεύτικα προφίλ στα social media, τα οποία παριστάνουν την ίδια, με στόχο να αποσπάσουν χρήματα από ανυπεράσπιστους χρήστες.

Η Παυλίνα Βουλγαράκη, γνωστή για την επαφή της με το κοινό της, έσπευσε να ξεκαθαρίσει την κατάσταση, ώστε να μην υπάρξουν παρεξηγήσεις ή θύματα της απάτης.

«Έχουν δημιουργηθεί κάποιοι ψεύτικοι λογαριασμοί στο Instagram και στο Facebook που παριστάνουν εμένα και ζητούν χρήματα. Αυτός είναι ο μοναδικός μου λογαριασμός στο Instagram και στο Facebook», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της.

Παράλληλα, η Παυλίνα Βουλγαράκη επισημαίνει τη σοβαρότητα των διαδικτυακών απατών και καλεί τους ακολούθους της να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να μην ανταποκρίνονται σε ύποπτα μηνύματα και να ελέγχουν πάντα την αυθεντικότητα των προφίλ με τα οποία επικοινωνούν.