Αχαΐα: Έστειλαν σε 33 χρόνια νεκρό να πληρώσει τον... τάφο του!

Στον Δήμο Αιγιάλειας της Αχαΐας προέκυψε ένα απρόσμενο περιστατικό, καθώς ειδοποιητήριο για οφειλή που αφορά οικογενειακό τάφο εστάλη σε έναν δημότη που έχει αποβιώσει εδώ και 33 χρόνια. Η ειδοποίηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο ευρείας προσπάθειας του Δήμου να τακτοποιήσει παλαιές οφειλές πολιτών σχετικά με τα δημοτικά κοιμητήρια.

Συνολικά, ο Δήμος Αιγιάλειας απέστειλε περίπου 25.000 ειδοποιητήρια για ρυθμίσεις ή εξόφληση παλιών οφειλών που αφορούν τα κοιμητήρια της περιοχής. Μεταξύ αυτών, συμπεριλήφθηκε και το ειδοποιητήριο για τον οικογενειακό τάφο ενός δημότη που έχει φύγει από τη ζωή πάνω από τρεις δεκαετίες πριν. Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Patrapress.gr, το ειδοποιητήριο αφορά εντολή πληρωμής ποσού που ξεπερνά τα 1.500 ευρώ.

Ο γιος του θανόντα ήταν αυτός που έλαβε την ειδοποίηση και, αν και εξέφρασε έκπληξη, επικοινώνησε με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου για διευκρινίσεις.

Εκεί ενημερώθηκε πως το χρέος πρέπει να καταβληθεί από τον αποθανόντα πατέρα του, χωρίς όμως η υπηρεσία να έχει καταχωρήσει την πληροφορία θανάτου στο Δημοτολόγιο, με αποτέλεσμα να μην έχει γίνει η απαραίτητη ενημέρωση των αρχείων.