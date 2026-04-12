Πάσχα: Μία ωδή στα μεζεδάκια όσο ψήνεται το αρνί – Οι μικροί πρωταγωνιστές του τραπεζιού

Το Πάσχα στην Ελλάδα είναι μία ολοκληρωμένη εμπειρία γεύσεων και αρωμάτων κι ενώ το αρνί, το κοκορέτσι, το κοντοσούβλι κι ό,τι άλλο έχετε προετοιμάσει, σιγοψήνονται υπομονετικά στη σούβλα, η παρέα συγκεντρώνεται γύρω από το τραπέζι αναζητώντας μικρές, απολαυστικές «προθέρμανσεις»: Τα αγαπημένα σε όλους μεζεδάκια.

Σε κάθε πεζόδρομο, αυλή και εξοχικό, τα πρώτα πιάτα που εμφανίζονται, είναι εκείνα που «ανοίγουν» την όρεξη και συνοδεύουν ιδανικά ένα ποτήρι κρασί ή ούζο. Οι επιλογές ποικίλλουν από περιοχή σε περιοχή, όμως ο κοινός παρονομαστής είναι η απλότητα και η ένταση της γεύσης.

Κάνοντας αρχή από τα κλασσικά, το τζατζίκι παραμένει αδιαμφισβήτητος πρωταγωνιστής. Δίπλα του, η χωριάτικη σαλάτα με ώριμες ντομάτες, ελιές και φέτα προσφέρει την απαραίτητη φρεσκάδα. Από αρκετά σπίτια δεν λείπουν οι πιπεριές, ψητές ή τηγανητές, συχνά γεμισμένες με τυρί, ούτε οι πατάτες τηγανητές, που… εξαφανίζονται σχεδόν αμέσως από το τραπέζι, ειδικά εάν υπάρχουν παιδιά στην παρέα.

Ιδιαίτερη θέση κατέχουν και οι παραδοσιακές πίτες: Τυρόπιτες, σπανακόπιτες ή ακόμα και αυτοσχέδιες δημιουργίες με ό,τι υπάρχει διαθέσιμο στην κουζίνα. Παράλληλα, μικρά κομμάτια λουκάνικου στη σχάρα ή τηγανητό συκωτάκι δίνουν τον τόνο για όσα πρόκειται να ακολουθήσουν.

Για όσους θέλουν να προσθέσουν μία σύγχρονη «πινελιά», ιδέες όπως μπρουσκέτες με ντομάτα και φέτα, ντιπ με γιαούρτι και μυρωδικά ή ακόμα και μικρά σουβλάκια λαχανικών μπορούν να εμπλουτίσουν το πασχαλινό τραπέζι.

