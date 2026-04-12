«Τέλεια καταιγίδα» ουρικού οξέος η Κυριακή του Πάσχα - Τι να προσέξετε

Η Κυριακή του Πάσχα βασίζεται σε πλούσια, παραδοσιακά φαγητά, αλλά για άτομα με ουρική αρθρίτιδα, μπορεί επίσης να είναι η «τέλεια καταιγίδα» για μια έξαρση των συμπτωμάτων της πάθησης.

Ο συνδυασμός κρεάτων με υψηλή περιεκτικότητα σε πουρίνες, αλκοόλ και μεγάλων μερίδων επηρεάζει άμεσα τα επίπεδα ουρικού οξέος και τη φλεγμονή.

Η κατανόηση του πώς κάθε παραδοσιακό φαγητό επηρεάζει το σώμα μπορεί να σας βοηθήσει να απολαύσετε την ημέρα χωρίς να βιώσετε επώδυνα συμπτώματα.

Γιατί τα φαγητά της Κυριακής του Πάσχα μπορούν να προκαλέσουν εξάρσεις ουρικής αρθρίτιδας

Η ουρική αρθρίτιδα προκαλείται από τη συσσώρευση κρυστάλλων ουρικού οξέος στις αρθρώσεις, η οποία συμβαίνει όταν τα επίπεδα στο αίμα αυξάνονται πάνω από αυτά που μπορεί να αποβάλει ο οργανισμός.

Το πασχαλινό τραπέζι συχνά περιλαμβάνει:

Ζωικές πρωτεΐνες με υψηλή περιεκτικότητα σε πουρίνες

Αλκοόλ (μπύρα και κρασί)

Μεγάλες, βαριές μερίδες

Αυτός ο συνδυασμός μπορεί να:

αυξήσει την παραγωγή ουρικού οξέος

μειώσει την απέκκριση ουρικού οξέος από τα νεφρά

προκαλέσει οξεία φλεγμονή

Το αποτέλεσμα είναι ένας σημαντικά αυξημένος κίνδυνος έξαρσης ουρικής αρθρίτιδας μέσα σε λίγες ώρες ή την επόμενη μέρα.

Αυξάνει το αρνί στη σούβλα τα επίπεδα ουρικού οξέος;

Ναι, το αρνί είναι ένα κόκκινο κρέας με υψηλή περιεκτικότητα σε πουρίνες και ένα συνηθισμένο αίτιο ουρικής αρθρίτιδας, όταν καταναλώνεται σε μεγάλες ποσότητες.

Οι πουρίνες είναι φυσικές ενώσεις που βρίσκονται στους ζωικούς ιστούς. Όταν διασπώνται, παράγουν ουρικό οξύ.

Έτσι, το αρνί συμβάλλει σε:

Αυξημένη παραγωγή ουρικού οξέος

Υψηλότερο φλεγμονώδες φορτίο, ειδικά όταν καταναλώνεται σε μεγάλες μερίδες

Μεγαλύτερο κίνδυνο, όταν συνδυάζεται με αλκοόλ

Περιστασιακές μικρές μερίδες μπορεί να είναι ανεκτές, αλλά οι συνήθεις… ελληνικές μερίδες της Κυριακής του Πάσχα συχνά υπερβαίνουν αυτό το όριο.

«Βόμβα ουρικού οξέος» το κοκορέτσι

Το κοκορέτσι αποτελείται από εντόσθια και αυτά έχουν σημαντικά υψηλότερη περιεκτικότητα σε πουρίνες από τα τυπικά κομμάτια κρέατος. Τα εντόσθια είναι από τις τροφές με την υψηλότερη περιεκτικότητα σε πουρίνες. Αυτό καθιστά το κοκορέτσι μια «βόμβα ουρικού οξέος» και έξαρσης ουρικής αρθρίτιδας.

Για άτομα με ουρική αρθρίτιδα, το κοκορέτσι θεωρείται γενικά τροφή υψηλού κινδύνου.

Τι γίνεται με τα αυγά και τα τυριά στο τραπέζι; Είναι ασφαλή;

Γενικά, ναι, είναι. Τα αυγά και τα περισσότερα τυριά έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε πουρίνες και δεν αυξάνουν άμεσα τα επίπεδα ουρικού οξέος. Μάλιστα:

Τα αυγά ουσιαστικά δεν περιέχουν πουρίνες

Τα γαλακτοκομικά προϊόντα χαμηλών λιπαρών μπορεί ακόμη και να βοηθήσουν στην μείωση των επιπέδων ουρικού οξέος με την πάροδο του χρόνου

Ωστόσο, η μετριοπάθεια εξακολουθεί να έχει σημασία:

Τα γεύματα με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά μπορούν έμμεσα να επιδεινώσουν τη φλεγμονή στον οργανισμό

Οι μεγάλες μερίδες σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες μπορούν να συμβάλουν στον συνολικό κίνδυνο

Από μόνα τους, όμως, τα αυγά και το τυρί είναι από τις ασφαλέστερες επιλογές στο πασχαλινό τραπέζι.

Αυξάνει το αλκοόλ (μπύρα και κρασί) τον κίνδυνο ουρικής αρθρίτιδας;

Ναι και, μάλιστα, η μπύρα είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη για κάτι τέτοιο. Το αλκοόλ επηρεάζει την ουρική αρθρίτιδα με δύο βασικούς τρόπους:

Αυξάνει την παραγωγή ουρικού οξέος

Μειώνει την ικανότητα των νεφρών να αποβάλλουν το ουρικό οξύ

Βασικές διαφορές:

Μπύρα: Περιέχει πουρίνες και έχει ισχυρή σχέση με τις εξάρσεις της ουρικής αρθρίτιδας

Χαμηλότερη περιεκτικότητα σε πουρίνες, αλλά εξακολουθεί να μειώνει την φυσική απέκκριση ουρικού οξέος

Οινοπνευματώδη: Επίσης αυξάνουν τον κίνδυνο, αν και με διαφορετικό τρόπο

Ακόμα και η μέτρια κατανάλωση αλκοόλ κατά τη διάρκεια ενός πλούσιου σε πουρίνες γεύματος, όπως τα παραδοσιακά εδέσματα της Κυριακής του Πάσχα, μπορεί να αυξήσει σημαντικά τον κίνδυνο έξαρσης.

Πώς το μέγεθος της μερίδας και ο χρονισμός του γεύματος επηρεάζουν το ουρικό οξύ

Δεν είναι μόνο το τι τρώτε, αλλά και το πόσο γρήγορα και τι ποσότητες τρώτε. Τα μεγάλα, εορταστικά γεύματα της Κυριακής του Πάσχα:

Παρέχουν υψηλό φορτίο πουρινών σε σύντομο χρονικό διάστημα

Υπερφορτώνουν την ικανότητα του σώματος να επεξεργάζεται το ουρικό οξύ

Αυξάνουν την απόκριση στην ινσουλίνη, κάτι που μπορεί να μειώσει την φυσική απομάκρυνση του ουρικού οξέος από τον οργανισμό

Αν φάτε σχετικά αργά μέσα στην ημέρα και η παρατεταμένη καθιστική ζωή μετά το φαγητό μπορούν να επιδεινώσουν περαιτέρω τον μεταβολισμό των πουρινών και την απέκκριση ουρικού οξέος.

Πότε είναι πιο πιθανό να συμβεί μια έξαρση;

Οι εξάρσεις της ουρικής αρθρίτιδας εμφανίζονται συχνά:

Εντός ωρών μετά από ένα βαρύ γεύμα

Αργά τη νύχτα ή νωρίς το πρωί

Μετά από συνδυασμό τροφών με υψηλή περιεκτικότητα σε πουρίνες και αλκοόλ

Ο χρονισμός αντικατοπτρίζει το πόσο γρήγορα μπορούν να αυξηθούν τα επίπεδα ουρικού οξέος και να προκαλέσουν σχηματισμό κρυστάλλων στις αρθρώσεις.

Συχνές Ερωτήσεις

Κάνει να φάω αρνί το Πάσχα εάν έχω ουρική αρθρίτιδα;

Ναι, αλλά μόνο σε μικρές μερίδες. Οι μεγάλες μερίδες αρνιού αυξάνουν σημαντικά την παραγωγή ουρικού οξέος και τον κίνδυνο έξαρσης.

Είναι ασφαλές το κοκορέτσι ακόμη και σε μικρές ποσότητες;

Ακόμα και οι μικρές μερίδες μπορεί να είναι επικίνδυνες, επειδή τα εντόσθια έχουν εξαιρετικά υψηλή περιεκτικότητα σε πουρίνες. Πολλοί γιατροί συνιστούν σε άτομα με ουρική αρθρίτιδα να μην φάνε καθόλου κοκορέτσι.

Είναι το κρασί ασφαλέστερο από την μπύρα για την ουρική αρθρίτιδα;

Το κρασί είναι πράγματι λιγότερο προβληματικό από την μπύρα, αλλά εξακολουθεί να αυξάνει τα επίπεδα ουρικού οξέος και να μειώνει την απέκκρισή του. Δεν είναι ακίνδυνο.

Αν πιώ πολύ νερό μετά από βαρύ γεύμα, μπορεί να αποτρέψω μια έξαρση ουρικής αρθρίτιδας;

Το νερό βοηθά τα νεφρά να αποβάλουν το ουρικό οξύ πιο αποτελεσματικά, αλλά δεν μπορεί να αποτρέψει πλήρως μια έξαρση εάν η πρόσληψη πουρίνης είναι πολύ υψηλή.

Συμπέρασμα

Τα παραδοσιακά φαγητά της Κυριακής του Πάσχα συνδυάζουν αρκετούς από τους ισχυρότερους διατροφικούς παράγοντες που προκαλούν ουρική αρθρίτιδα: κρέατα με υψηλή περιεκτικότητα σε πουρίνες, εντόσθια, αλκοόλ και όλα αυτά σε μεγάλες μερίδες. Ενώ τα αυγά και τα γαλακτοκομικά προϊόντα είναι σχετικά ασφαλή, το αρνί, η μπύρα και ιδιαίτερα το κοκορέτσι μπορούν να αυξήσουν σημαντικά τα επίπεδα ουρικού οξέος.

Η διαχείριση των μερίδων, ο περιορισμός του αλκοόλ και η καλή ενυδάτωση μπορούν να κάνουν τη διαφορά μεταξύ της απόλαυσης της γιορτής και της αντιμετώπισης μιας επώδυνης έξαρσης την επόμενη μέρα.

