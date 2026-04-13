Κρήτη: Εντοπίστηκαν 59 μετανάστες νότια των Καλών Λιμένων
Επιχείρηση με τη συνδρομή Frontex
Snapshot
- Εντοπίστηκε λέμβος με 59 μετανάστες σε δυσχερή θέση 32 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη.
- Η επιχείρηση διάσωσης συντονίστηκε από το Ενιαίο Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης με τη συνδρομή του Frontex και γαλλικών δυνάμεων.
- Οι μετανάστες περισυνελέγησαν με ασφάλεια από φορτηγό πλοίο με σημαία Παναμά και μεταφέρονται στον κόλπο της Μεσαράς.
- Παρά τις σχετικά καλές καιρικές συνθήκες, η κατάσταση της λέμβου κρίθηκε επικίνδυνη, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών.
Επιχείρηση διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκε στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, λέμβος που βρισκόταν σε δυσχερή θέση εντοπίστηκε περίπου 32 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων, έπειτα από κινητοποίηση γαλλικού πολεμικού πλοίου και αεροσκάφους της δύναμης Frontex.
Οι 59 αλλοδαποί που επέβαιναν στη λέμβο περισυνελέγησαν με ασφάλεια από φορτηγό πλοίο με σημαία Παναμά και μεταφέρονται στον κόλπο της Μεσαράς.
Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή ήταν σχετικά καλές, με ανέμους έντασης 4 έως 5 μποφόρ, ωστόσο η κατάσταση της λέμβου κρίθηκε επικίνδυνη, γεγονός που οδήγησε στην άμεση ενεργοποίηση των αρχών.
