ΟΠΕΚΕΠΕ: Κρατούμενος έστησε απάτες με εικονικά τιμολόγια - Πάνω από 200.000 ευρώ η ζημιά

Ο κατηγορούμενος μέσω δύο εταιρειών-«φαντάσματα» εξέδωσε εικονικά τιμολόγια συνολικής αξίας 625.426 ευρώ

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο 71χρονος κατηγορείται για έκδοση εικονικών τιμολογίων και πλαστών ετικετών πιστοποίησης σπόρου μέσω δύο εταιρειών
  • «φαντάσματα».
  • Οι εταιρείες δεν είχαν εμπορική δραστηριότητα, δεν ήταν εγγεγραμμένες στο σχετικό μητρώο και δεν πραγματοποιούσαν τραπεζικές συναλλαγές.
  • Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος παραστατικών, σφραγίδες, σημειώσεις, ηλεκτρονικός εξοπλισμός και αυτοκόλλητες ταινίες σε έρευνα στην οικία του κατηγορουμένου.
  • Η δικογραφία θα προωθηθεί στο Ελληνικό Γραφείο Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων για περαιτέρω διερεύνηση.
Snapshot powered by AI

Δικογραφία εις βάρος 71χρονου, σχηματίστηκε από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, ο οποίος κατηγορείται, στο πλαίσιο της υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, για έκδοση και διακίνηση εικονικών παραστατικών πώλησης, καθώς και για κατάρτιση πλαστών ετικετών πιστοποίησης σπόρου σποράς πολλαπλασιαστικού υλικού.

Ο 71χρονος είναι διαχειριστής δύο εταιρίων με έδρα περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, οι οποίες, όπως διαπιστώθηκε, είχαν πλήρη απουσία εμπορικής δραστηριότητας καθώς δεν ήταν εγγεγραμμένες στο Μητρώο Επιχειρήσεων Παραγωγής και Εμπορίας Πολλαπλασιαστικού Υλικού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δεν διέθεταν ενεργές έδρες και δεν πραγματοποιούσαν τραπεζικές συναλλαγές.

Ειδικότερα, από το Τμήμα Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών και καταγγελιών, διαπιστώθηκε ότι μέσω των ανωτέρω εταιριών, ο κατηγορούμενος, εξέδιδε εικονικά τιμολόγια και πλαστές ετικέτες πιστοποίησης σπόρου σποράς, τις οποίες διέθετε σε αγρότες, προκειμένου να τις επισυνάψουν στις Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης που υπέβαλλαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ και να εισπράξουν παρανόμως οικονομικές ενισχύσεις.

Όπως προέκυψε, κατά το διάστημα από τον Ιανουάριο του 2023 έως τον Ιούνιο 2025, η πρώτη εταιρία συμφερόντων του κατηγορουμένου εξέδωσε κατά περίπτωση εικονικά τιμολόγια συνολικής καθαρής αξίας 440.066,27 ευρώ, προς 368 αντισυμβαλλόμενους, ενώ η δεύτερη, για το διάστημα από Οκτώβριο του 2024 έως Ιούλιο του 2025, εξέδωσε τιμολόγια συνολικής καθαρής αξίας 185.360,02 ευρώ, προς 151 αντισυμβαλλόμενους.

Επιπλέον, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, συνολικά 289 παραγωγοί επισύναψαν τα ανωτέρω τιμολόγια και πλαστές ετικέτες πιστοποίησης σπόρου σποράς κατά την υποβολή Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης, με σκοπό την παράνομη είσπραξη οικονομικών ενισχύσεων.

Επισημαίνεται ότι, η οικονομική ζημία σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέρχεται σε 227.539,20 ευρώ.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του κατηγορουμένου, παρουσία Τακτικού Προανακριτή, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • πλήθος παραστατικών των εταιρειών,
  • 3 σφραγίδες των ανωτέρω εταιρειών,
  • ιδιόχειρες σημειώσεις με πελατολόγιο,
  • σκληρός δίσκος και εκτυπωτής, καθώς και
  • αυτοκόλλητες ταινίες με ένδειξη σταθμού ελέγχου αγενούς πολλαπλασιαστικού υλικού και σπόρων, με αναφορά σε επανέλεγχο (Αύγουστος 2023).

Η δικογραφία θα υποβληθεί στο Ελληνικό Γραφείο Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων.

eikonik.jpg

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:01ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικές «οχιές»: Η ΕΑΒ και η Lockheed Martin παρέδωσαν το 50ο F-16 Viper

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Συναγερμός για εξαφάνιση ανηλίκου από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων

17:46ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Κρατούμενος έστησε απάτες με εικονικά τιμολόγια - Πάνω από 200.000 ευρώ η ζημιά

17:40ΚΟΣΜΟΣ

Axios: ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε συμφωνία – πλαίσιο για τερματισμό του πολέμου

17:38ΕΛΛΑΔΑ

Κτηματολόγιο: Σημαντικός αριθμός ακινήτων αγνώστου ιδιοκτήτη- Τι άλλο εντόπισε το Ελεγκτικό Συνέδριο

17:37ΚΑΙΡΟΣ

Copernicus: Ο Μάρτιος του 2026 ήταν ο δεύτερος θερμότερος μήνας που καταγράφηκε ποτέ στην Ευρώπη

17:27ΚΟΣΜΟΣ

BBC: θα περικόψει 2.000 θέσεις εργασίας – η μεγαλύτερη μείωση εδώ και 15 χρόνια

17:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - «Super El Nino»: Το φαινόμενο που τρομάζει τους μετεωρολόγους για το καλοκαίρι

17:18ΚΟΣΜΟΣ

Την επόμενη εβδομάδα συνάντηση ΗΠΑ-Ιράν στο Πακιστάν για τον δεύτερο κύκλο διαπραγματεύσεων

17:17ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο σοκ: Η στιγμή που ο ένοπλος ανοίγει πυρ σε σχολείο στην Τουρκία - 4 νεκροί, 20 τραυματίες στο μακελειό

17:15LIFESTYLE

Survivor spoiler: Όλες οι λεπτομέρειες για την ένωση – Ο τραγουδιστής και οι εκπλήξεις

17:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

FT: Οι «Bifs» αντικαθιστούν τους «Piigs» ως τα «μαύρα πρόβατα» της ευρωπαϊκής αγοράς ομολόγων

16:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στον «Ευαγγελισμό» για τον Γιώργο Μυλωνάκη Χατζηδάκης, Μαρινάκης, Θεοδωρικάκος, Κεραμέως

16:51ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο: Η στιγμή που ο αρσιβαρίστας μεταφέρει τη Μυρτώ σε λιπόθυμη κατάσταση εκτός ξενοδοχείου

16:42ΚΟΣΜΟΣ

Λιβανέζικα ΜΜΕ: Πληροφορίες για εφαρμογή εκεχειρίας από σήμερα το βράδυ

16:35ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Ανοίγω τα Στενά του Ορμούζ για την Κίνα και όλο τον κόσμο-Ο Σι θα μου δώσει μια ζεστή αγκαλιά

16:32ΚΟΣΜΟΣ

Τι συνέβη με το αμερικανικό drone MQ-4C Triton των 240 εκατ. δολαρίων που χάθηκε εν μέσω εκεχειρίας

16:30ΕΥ ΖΗΝ

Πολλοί παίρνουν ιχθυέλαιο για τη χοληστερόλη, αλλά νέες οδηγίες λένε ότι δεν λειτουργεί

16:28ΑΠΟΨΕΙΣ

Μητρότητα εν πλω: Η Ευρώπη αναγνωρίζει, αλλά η πραγματικότητα αργεί

16:26ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πιστοποιούνται τα Αρχαιολογικά Μουσεία Αβδήρων και Αλεξανδρούπολης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
16:51ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο: Η στιγμή που ο αρσιβαρίστας μεταφέρει τη Μυρτώ σε λιπόθυμη κατάσταση εκτός ξενοδοχείου

09:12LIFESTYLE

Άγριος ξυλοδαρμός γνωστού Έλληνα παρουσιαστή σε κλαμπ της Νάξου τις ημέρες του Πάσχα

16:30ΕΥ ΖΗΝ

Πολλοί παίρνουν ιχθυέλαιο για τη χοληστερόλη, αλλά νέες οδηγίες λένε ότι δεν λειτουργεί

11:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πώς κατέρρευσε ο Γιώργος Μυλωνάκης στον «πρωινό καφέ» του Μαξίμου: «Είμαστε συγκλονισμένοι γιατί συνέβη μπροστά μας» λέει ο Χατζηδάκης

16:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στον «Ευαγγελισμό» για τον Γιώργο Μυλωνάκη Χατζηδάκης, Μαρινάκης, Θεοδωρικάκος, Κεραμέως

17:40ΚΟΣΜΟΣ

Axios: ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε συμφωνία – πλαίσιο για τερματισμό του πολέμου

06:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σκανδιναβικός αντικυκλώνας και ρωσικό κρύο φέρνουν ξανά χειμώνα στην Ελλάδα - Το τριήμερο που θα «χτυπήσει»

16:35ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Ανοίγω τα Στενά του Ορμούζ για την Κίνα και όλο τον κόσμο-Ο Σι θα μου δώσει μια ζεστή αγκαλιά

17:17ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο σοκ: Η στιγμή που ο ένοπλος ανοίγει πυρ σε σχολείο στην Τουρκία - 4 νεκροί, 20 τραυματίες στο μακελειό

15:43ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Ένταση στη Νεκρή Ζώνη – Ο κατοχικός στρατός κατέβασε άρματα μάχης

16:32ΚΟΣΜΟΣ

Τι συνέβη με το αμερικανικό drone MQ-4C Triton των 240 εκατ. δολαρίων που χάθηκε εν μέσω εκεχειρίας

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 14/4/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 4,7 εκατ. ευρώ

10:29ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια: Πώς θα είναι το φετινό καλοκαίρι - Τι δείχνει η πρόβλεψη

12:48LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Ανοίγει η προπώληση για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ - Πότε και πού θα βρείτε εισιτήρια

16:14ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος ολογραμμάτων; Το Ισραήλ καταγγέλλει ότι ο εκπρόσωπος των Φρουρών είναι Τεχνητή Νοημοσύνη

15:49ΥΓΕΙΑ

Κεφαλονιά: Η αγωνιώδης προσπάθεια να επανέλθει η 19χρονη Μυρτώ - Της έκαναν ΚΑΡΠΑ επί μία ώρα

12:04ΚΟΣΜΟΣ

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν μυστηριώδη βαρέλια περικυκλωμένα από παράξενους λευκούς δακτυλίους στον πυθμένα του ωκεανού

13:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Γιατί δεν μετέφεραν την Μυρτώ στο νοσοκομείο οι 3 κατηγορούμενοι - Λένε ότι την άφησαν να την χτυπήσει ο αέρας για να συνέλθει...

16:11ΕΛΛΑΔΑ

Αυτή είναι η 19χρονη Μυρτώ που έχασε τη ζωή της στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς

17:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - «Super El Nino»: Το φαινόμενο που τρομάζει τους μετεωρολόγους για το καλοκαίρι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ