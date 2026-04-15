Νέες τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο: Αναχαιτίστηκαν κατασκοπευτικό και οπλισμένα F-16
Εντείνονται το τελευταίο διάστημα οι τουρκικές προκλήσεις από αέρος στο Αιγαίο.
Για ακόμη μια μέρα τουρκικά αεροσκάφη προέβησαν σε παραβάσεις και παραβιάσεις.
Συγκεκριμένα, συνολικά πέντε αεροσκάφη, ένα κατασκοπευτικό αεροσκάφος CN-235 και δύο σχηματισμοί αποτελούμενοι από 2 F-16 προέβησαν σε έξι παραβάσεις και επτά παραβιάσεις στο Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο. Μάλιστα τα 2 από 4 F-16 ήταν οπλισμένα. Δεν σημειώθηκαν πάντως εμπλοκές.
Τα εν λόγω αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική και αναχαιτίστηκαν.
ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ - ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 15η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2026
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ : 2 (2Χ2 F-16)
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ : 1 CN-235
ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ : 5
ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ : 2 F-16
ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ : 6 (2 από τα F-16, 4 από το CN-235)
ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ : 7 από τα F-16
ΕΜΠΛΟΚΕΣ : -
ΠΕΡΙΟΧΗ : Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο
Τα ανωτέρω αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.