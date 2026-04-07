Αιγαίο: Οκτώ παραβάσεις την Τρίτη – Δύο οπλισμένα τουρκικά F-16
Νέες τουρκικές παραβάσεις καταγράφηκαν σήμερα, Μεγάλη Τρίτη, στην περιοχή του νοτιοανατολικού Αιγαίου.
Σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ, δύο παραβάσεις πραγματοποιήθηκαν από οπλισμένα τουρκικά F-16 – σε σχηματισμό, 4 από ένα CN-235 και 2 από ένα UAV.
Τα ανωτέρω αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.
ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ - ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 7η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2026
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ : 1 (1Χ2 F-16)
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ : 2 (1 CN-235 και 1 UAV)
ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ : 4
ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ : 2 F-16
ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ : 8 (2 από τα F-16, 4 από το CN-235 και 2 από το UAV)
ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ : -
ΕΜΠΛΟΚΕΣ : -
ΠΕΡΙΟΧΗ : Νοτιοανατολικό Αιγαίο