Αιγαίο: Οκτώ παραβάσεις την Τρίτη – Δύο οπλισμένα τουρκικά F-16

Νέες τουρκικές παραβάσεις καταγράφηκαν σήμερα, Μεγάλη Τρίτη, στην περιοχή του νοτιοανατολικού Αιγαίου.

Σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ, δύο παραβάσεις πραγματοποιήθηκαν από οπλισμένα τουρκικά F-16 – σε σχηματισμό, 4 από ένα CN-235 και 2 από ένα UAV.

Τα ανωτέρω αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ - ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 7η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2026



ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ : 1 (1Χ2 F-16)

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ : 2 (1 CN-235 και 1 UAV)

ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ : 4

ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ : 2 F-16

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ : 8 (2 από τα F-16, 4 από το CN-235 και 2 από το UAV)

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ : -

ΕΜΠΛΟΚΕΣ : -

ΠΕΡΙΟΧΗ : Νοτιοανατολικό Αιγαίο

Διαβάστε επίσης