Τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη έστειλε η Τουρκία για να παραβιάσουν το FIR Αθηνών στο Αιγαίο
Τα UAV αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν
Οι Τούρκοι συνεχίζουν να προκαλούν στο Αιγαίο, καθώς σήμερα Δευτέρα του Πάσχα τρία drones προκάλεσαν 4 παραβιάσεις στο FIR Αθηνών αλλά και 3 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας, στην περιοχή του νοτιοανατολικού Αιγαίου.
Τα UAV αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και την πάγια πρακτική.
19:58 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Χανιά: Σοβαρό τροχαίο στον ΒΟΑΚ με δύο τραυματίες
19:48 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Ο Τραμπ με AI... μεταμορφώνεται σε Χριστό και κάνει θαύματα
18:46 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Ο Πάπας απαντά στον Τραμπ με μήνυμα από τη Βίβλο
18:46 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Με δυσκολίες η επιστροφή των εκδρομέων και στη Θεσσαλονίκη
07:25 ∙ LIFESTYLE
Το Πάσχα των τηλεαστέρων – Πού βρίσκονται οι παρουσιαστές
15:30 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Fuel Pass: Έως πότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το voucher
09:37 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ