Τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη έστειλε η Τουρκία για να παραβιάσουν το FIR Αθηνών στο Αιγαίο

Οι Τούρκοι συνεχίζουν να προκαλούν στο Αιγαίο, καθώς σήμερα Δευτέρα του Πάσχα τρία drones προκάλεσαν 4 παραβιάσεις στο FIR Αθηνών αλλά και 3 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας, στην περιοχή του νοτιοανατολικού Αιγαίου.

Τα UAV αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και την πάγια πρακτική.