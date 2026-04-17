Ιωάννινα: Στις στάχτες το οστεοφυλάκιο στο Ελληνικό έπειτα από μεγάλη φωτιά – Δείτε εικόνες

Αποκαρδιωτικές είναι οι εικόνες από τη φωτιά που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα (17/04) στο Κοιμητήριο του Ιερού Ναού Παναγίας, στο Ελληνικό Ιωαννίνων.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής δίνουν μάχη σε ένα περιβάλλον γεμάτο πυκνούς καπνούς, με τις φλόγες να έχουν προκαλέσει ήδη σοβαρές ζημιές στον χώρο του οστεοφυλακίου.

Οι πυροσβέστες κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά, ωστόσο, η καταστροφή στο σημείο απ’ όπου ξεκίνησε η φωτιά, είναι εκτεταμένη, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες του epiruspost.gr.

Κάτοικοι του χωριού παρακολουθούν με απόγνωση και αγωνία τις προσπάθειες κατάσβεσης, καθώς πρόκειται για έναν χώρο που συνδέεται με τη μνήμη των αγαπημένων τους προσώπων.

Τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς θα διερευνηθούν από το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής, μόλις ολοκληρωθεί πλήρως η κατάσβεση.