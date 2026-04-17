Συνελήφθη 46χρονος για παιδική πορνογραφία - Είχε χιλιάδες αρχεία με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης

Συνελήφθη 46χρονος στην Ελλάδα για κατοχή και διακίνηση παράνομου υλικούδικής πορνοίας.

Η αστυνομία συνέλαβε έναν 46χρονο άνδρα γιατί είχε στην κατοχή του και μοίραζε στο διαδίκτυο παράνομο υλικό με ανήλικους.

Η υπόθεση ξεκίνησε από πληροφορίες της Europol σε συνεργασία με τις Αρχές της Σουηδίας και της Αυστραλίας. Έτσι τον εντόπισαν και έκαναν έρευνα στο σπίτι του.

Σύμφωνα με την αστυνομία, κατά την έρευνα εντοπίστηκε στην Ελλάδα ένας χρήστης που είχε ανεβάσει σε cloud έναν φάκελο με 171 τέτοια αρχεία. Μετά από αναλυτική έρευνα, οι αρχές κατάφεραν να βρουν ποιος είναι και πού μένει.

Σε έλεγχο που έγινε στο σπίτι του, παρουσία Εισαγγελέα, κατασχέθηκαν 4 σκληροί δίσκοι. Εκεί βρέθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες φωτογραφίες και βίντεο με ανήλικους, κυρίως παιδιά κάτω των 12 ετών.

Η αστυνομία ανέφερε επίσης ότι ο 46χρονος είχε μπλέξει ξανά στο παρελθόν για το ίδιο αδίκημα και του είχαν επιβληθεί περιορισμοί.

Τα αρχεία θα εξεταστούν πιο αναλυτικά από ειδική υπηρεσία, ενώ ο ίδιος οδηγείται στον εισαγγελέα.