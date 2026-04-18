Κοζάνη: Αυτεπάγγελτη μήνυση σε βάρος 20χρονου για τον τραυματισμό ανήλικης - Τι εξετάζουν οι Αρχές

Αυτεπάγγελτη μήνυση σχηματίστηκε σε βάρος ενός 20χρονου, ο οποίος φέρεται να απώθησε μια 17χρονη μαθήτρια από την Κοζάνη, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά από την πτώση της.

Η ασφάλεια Κοζάνης διενεργεί προανάκριση για το συμβάν και συλλέγονται καταθέσεις, αλλά και βιντεοληπτικό υλικό από την περιοχή, έτσι ώστε να αποσαφηνιστεί πλήρως πώς τραυματίστηκε η νεαρή κοπέλα.

Βελτιώνεται η κατάσταση της 17χρονης

Η 17χρονη μαθήτρια, νοσηλεύεται σε Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση. Ο τραυματισμός της ήταν βαρύτατος, καθώς υπέστη κάταγμα κρανίου, αιμάτωμα και ρήξη τυμπάνου. Η ανήλικη, μαθήτρια του 2ου ΕΠΑΛ Κοζάνης, διασκέδαζε με φίλους της, τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής του Πάσχα στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης, όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, τραυματίστηκε στο κεφάλι.

Αρχικά διακομίσθηκε στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης, ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή της στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» στη Θεσσαλονίκη, όπου και συνεχίζει να νοσηλεύεται.

«Είδαν» τι έγινε από τις κάμερες

Οι Αρχές συνέλεξαν το βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες καταστημάτων της περιοχής, ενώ έχουν λάβει καταθέσεις από τους γονείς της μαθήτριας, τους φίλους της, αλλά και από αυτόπτες μάρτυρες του συμβάντος.