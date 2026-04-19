Κοζάνη: Εξιχνιάσθηκαν κλοπές σε ιερούς ναούς
Δύο άτομα συνελήφθησαν ενώ ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία και τρίτου ατόμου
- Εξιχνιάστηκαν 13 κλοπές και απόπειρες κλοπής σε 11 ιερούς ναούς και δύο αποθήκες στην περιοχή της Κζάνης.
- Δύο άτομα συνελήφθησαν και ταυτοποιήθηκε τρίτο άτομο ως συνεργός.
- Κατασχέθηκαν ένα όχημα, 95,60 ευρώ, 8 ναρκωτικά δισκία και 2 αλυσοπρίονα.
- Οι κλοπές αφορούσαν την ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης και διερευνήθηκαν από το Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων.
Εξιχνιάστηκαν από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης συνολικά 13 περιπτώσεις κλοπών, τετελεσμένων και σε απόπειρα, που διαπράχθηκαν σε 11 ιερούς ναούς και σε δύο αποθήκες στην ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης.
Δύο άτομα συνελήφθησαν ενώ ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία και τρίτου ατόμου, συνεργού των συλληφθέντων. Μεταξύ άλλων κατασχέθηκαν ένα όχημα, το χρηματικό ποσό των 95,60 ευρώ, 8 ναρκωτικά δισκία, 2 αλυσοπρίονα κ.α.
