Κοζάνη: Εξιχνιάσθηκαν κλοπές σε ιερούς ναούς

Εξιχνιάστηκαν από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης συνολικά 13 περιπτώσεις κλοπών, τετελεσμένων και σε απόπειρα, που διαπράχθηκαν σε 11 ιερούς ναούς και σε δύο αποθήκες στην ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης.

Δύο άτομα συνελήφθησαν ενώ ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία και τρίτου ατόμου, συνεργού των συλληφθέντων. Μεταξύ άλλων κατασχέθηκαν ένα όχημα, το χρηματικό ποσό των 95,60 ευρώ, 8 ναρκωτικά δισκία, 2 αλυσοπρίονα κ.α.