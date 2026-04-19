Σκιάθος: Φωτιά σε δασική έκταση

Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική για φωτιά σε δασική έκταση στη Σκιάθο.

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 4 οχήματα και 1 αεροσκάφος.

Υπάρχει και συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.