Σίνδος: Αγελάδα βγήκε βόλτα στην Εθνική Οδό και προκάλεσε κυκλοφοριακό κομφούζιο

Μια αγελάδα βγήκε στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Αθήνας στο ύψος της Σίνδου με αποτέλεσμα να προκληθεί κυκλοφοριακό κομφούζιο!

Το ζώο έφυγε από το κοπάδι του και βγήκε στον δρόμο σημαίνοντας συναγερμό στην Τροχαία αλλά και στην εταιρεία διαχείρισης της Εθνικής Οδού.

Ύστερα από αρκετή ώρα κι από μία αποτυχημένη προσπάθεια να το πιάσουν, δύο άνδρες ένας εκ των οποίων ο ιδιοκτήτης, κατάφεραν να περιορίσουν το ζώο, ρίχνοντάς του λάσο κι οδηγώντας το εκτός δρόμου, όπου για αρκετή ώρα προσπαθούσαν να το κατευνάσουν, καθώς ήταν τρομαγμένο κι ένιωθε ότι απειλείται.