Αργολίδα: Αιματηρή συμπλοκή μεταξύ αδελφών στη Νέα Τίρυνθα

Ένα σοβαρό οικογενειακό επεισόδιο έλαβε χώρα το πρωί της Κυριακής στη Νέα Τίρυνθα Αργολίδας, όταν δύο αδέλφια ενεπλάκησαν σε βίαιη συμπλοκή.

Όπως αναφέρει το argolikeseidhseis.gr, εν μέσω οξύτατης αντιπαράθεσης, ο ένας αδελφός φέρεται να επιτέθηκε στον άλλο με μαχαίρι, τραυματίζοντάς τον δύο φορές στην περιοχή του ώμου.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, μετά το αιματηρό επεισόδιο, ο φερόμενος ως δράστης πήδηξε από μπαλκόνι ύψους περίπου τριών μέτρων, σε μια ενέργεια που εικάζεται ότι αποτελεί απόπειρα αυτοτραυματισμού.

Τα αδέλφια υπέστησαν τραύματα και διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο Ναυπλίου, όπου παραμένουν υπό φρούρηση.

Την υπόθεση ερευνά η Ασφάλεια Ναυπλίου.

