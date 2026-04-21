Ηράκλειο: Άγνωστοι αποκεφάλισαν την προτομή του Νίκου Ξυλούρη

Μια δυσάρεστη έκπληξη περίμενε όσους πέρασαν από την Καινούργια Πόρτα στο Ηράκλειο, στο σημείο όπου βρίσκεται η προτομή του Αρχάγγελου της Κρήτης, Νίκου Ξυλούρη.

Άγνωστοι δράστες, αποκεφάλισαν την προτομή προκαλώντας αγανάκτηση, οργή, θλίψη και απογοήτευση στους πολίτες που αντίκρισαν την εικόνα.

Όπως αναφέρει το patris.gr, σύμφωνα με πολίτες της περιοχής η εικόνα αυτή αποτελεί προσβολή όχι μόνο για τους Ηρακλειώτες αλλά για όλους τους Κρητικούς καθώς ο Νίκος Ξυλούρης αποτελεί σύμβολο της κρητικής παράδοσης και της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού, γεγονός που καθιστά την πράξη αυτή- εάν επιβεβαιωθεί ότι πρόκειται για βανδαλισμό- ακόμη πιο σοβαρή.

Δειτε περισσότερες εικόνες:

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πολίτες έχουν ήδη ενημερώσει τις αρμόδιες Αρχές, εκφράζοντας τον φόβο ότι υπάρχει κίνδυνος περαιτέρω ζημιών ή ακόμη και κλοπής της προτομής. Παράλληλα, ζητούν άμεση παρέμβαση για την αποκατάσταση του μνημείου και την προστασία του χώρου, ώστε να αποφευχθούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.