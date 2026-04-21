Νέα απάτη στον Βόλο: Της απέσπασαν κοσμήματα και 50.000 ευρώ προφασιζόμενοι υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ
Οι δράστες εξαπάτησαν την ανυποψίαστη γυναίκα λέγοντας ότι κινδυνεύει από ηλεκτροπληξία, λόγω δήθεν διαρροής ηλεκτρικής ενέργειας
Θύμα απάτης έπεσε ανυποψιάστη γυναίκα στον Βόλο, όταν άγνωστος προφασιζόμενος υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ της απέσπασε μία χρυσή λίρα, κοσμήματα και μετρητά ύψους 50.000 ευρώ.
Σύμφωνα με πληροφορίες του taxydromos.gr, ο δράστης τρομοκράτησε την γυναίκα λέγοντας ότι κινδυνεύει από ηλεκτροπληξία λόγω δήθεν διαρροής ηλεκτρικής ενέργειας.
Από την έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου προέκυψε η εμπλοκή ενός 23χρονου σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της απάτης.
Δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος αγνώστου ατόμου – συνεργού του 23χρονου.
Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Βόλου, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου.