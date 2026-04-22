Χαϊδάρι: Προσαγωγή δύο Τούρκων με «ύποπτο» υλικό από την παρέλαση της 25ης Μαρτίου και με οπλισμό
Οι Τούρκοι είχαν στην κατοχή τους ύποπτο φωτογραφικό υλικό
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Στην προσαγωγή δύο Τούρκων υπηκόων προχώρησαν πριν λίγες ώρες αστυνομικοί στο Χαϊδάρι, οι οποίοι βρέθηκαν να έχουν στην κατοχή τους ύποπτο φωτογραφικό υλικό. Οι εικόνες, σύμφωνα με πληροφορίες, περιελάμβαναν οπλισμό αλλά και στιγμιότυπα από την παρέλαση της 25ης Μαρτίου.
Οι αστυνομικοί αμέσως ενημέρωσαν την ασφάλεια και ειδικό κλιμάκιο απο το ελληνικό FBI έσπευσε στο αστυνομικό τμήμα ώστε να τους εξετάσει. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπήρξε κάποιο στοιχείο που να δικαιολογεί σύλληψη. Οι δύο άνδρες αφέθηκαν ελεύθεροι αφού πρώτα καταγράφηκαν τα στοιχεία τους.
Σχόλια
