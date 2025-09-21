Τι ετοίμαζε η τουρκική μαφία στο Αιγαίο: Το σχέδιο για μαζικές παράνομες μετακινήσεις μεταναστών

Το μυστικό σχέδιο της τουρκικής μαφίας για τη δημιουργία ενός νέου μεταναστευτικού ρεύματος προς τα ελληνικά νησιά φαίνεται πως αποκάλυψε η ΕΥΠ. Όλα ξεκίνησαν την περασμένη Δευτέρα στη Χίο, μετά τη σύλληψη δύο Τούρκων που είχαν στην κατοχή τους 12.500 κινητά τηλέφωνα παλαιάς τεχνολογίας. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες της εφημερίδας Realnews, οι συσκευές αυτές προορίζονταν για τους διακινητές μεταναστών, οι οποίοι είχαν στόχο να αλλάξουν το «τοπίο» στο Αιγαίο, δυσκολεύοντας περισσότερο τον εντοπισμό τους.

Με τον εξελιγμένο εξοπλισμό που διαθέτει, το Λιμενικό είναι σε θέση να παρακολουθεί στίγματα κινητών με σύνδεση στο διαδίκτυο και έτσι να έχει άμεση πρόσβαση στη θέση των διακινητών την ώρα που έχουν ανοιχτεί στο πέλαγος, με προορισμό τα νησιά του Αιγαίου. Τα μέλη τουρκικών εγκληματικών οργανώσεων έκαναν ειδική παραγγελία σε εργοστάσιο της Κίνας για την παραγωγή των 12.500 κινητών που κατασχέθηκαν στη Χίο! Πρόκειται για συσκευές που, λόγω των περιορισμένων τεχνικών χαρακτηριστικών τους, είναι δύσκολο να παρακολουθηθούν και να εντοπιστούν.

Η ΕΥΠ είχε εστιάσει σε έναν 62χρονο Τούρκο, ο οποίος έχει χαρτογραφηθεί ως μέλος της μαφίας της γειτονικής χώρας. Μόλις διαπιστώθηκε ότι εκείνος προσέγγιζε το λιμάνι της Χίου με ένα ιστιοπλοϊκό, σήμανε συναγερμός. Ο 62χρονος συνελήφθη τελικά μαζί με έναν 72χρονο συμπατριώτη του, ο οποίος είχε μεταφέρει στη Χίο τα 12.500 κινητά τηλέφωνα παλαιάς τεχνολογίας, τα οποία θα φορτώνονταν στο ιστιοπλοϊκό με προορισμό τη Σμύρνη.

Ειδική παραγγελία

Όπως αποδείχθηκε από τις έρευνες ο 72χρονος, ο οποίος αναφέρεται επίσης ως μέλος της τουρκικής μαφίας, είχε κάνει ειδική παραγγελία για την παραγωγή των χαμηλής ποιότητας κινητών τηλεφώνων σε κινεζική εταιρεία, δίνοντας μάλιστα και συγκεκριμένα τεχνικά χαρακτηριστικά για το πώς επιθυμούσε να είναι οι συσκευές. Η παραγγελία έγινε μέσω εταιρείας με έδρα τη Γερμανία και με παράρτημα στην Ελλάδα, όπως φαίνεται τουλάχιστον στα επίσημα έγγραφα σύστασης του εταιρικού σχήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πακέτο με τα χιλιάδες τηλέφωνα έφτασε στη Γερμανία καθώς στα παραστατικά έγγραφα μεταφοράς φαινόταν ως παραλήπτης και εισαγωγέας η συγκεκριμένη εταιρεία. Το πιο πιθανό είναι να πρόκειται για εταιρεία-«βιτρίνα» της τουρκικής μαφίας με προφανή στόχο να χαθεί η διαδρομή της παραγγελίας με τα αναλογικά κινητά.

Με δεύτερη αποστολή τα κινητά τηλέφωνα έφτασαν στην Ελλάδα, χωρίς όμως να διαθέτουν ένα σημαντικό στοιχείο που συνοδεύει πάντα τις αγοραπωλησίες των κινητών τηλεφώνων. Πρόκειται για την «ηλεκτρονική ταυτότητα» των κινητών, γνωστής ως IMEI, με την οποία οι Αρχές είναι σε θέση να βρουν το στίγμα αλλά και τα στοιχεία μνήμης της κάθε συσκευής.

Το κλιμάκιο της ΕΥΠ στη Χίο άρχισε να παρακολουθεί τον 62χρονο ιστιοπλόο, διαπιστώνοντας πως είχε συχνές επαφές με τον 72χρονο, ο οποίος στην Τουρκία είναι οδοντίατρος και ιδιοκτήτης οδοντιατρικής κλινικής. Η παρουσία του 72χρονου στη Χίο εντοπίζεται πριν από περίπου έξι μήνες, όταν το κλιμάκιο της ΕΥΠ είχε αρχίσει να καταγράφει τις κινήσεις του. Τελικά οι δύο Τούρκοι συνελήφθησαν από στελέχη του Λιμενικού Σώματος, την ώρα που φόρτωναν τα κινητά τηλέφωνα, συνολικής αξίας 700.000 ευρώ, στο ιστιοπλοϊκό του 62χρονου, προκειμένου να τροφοδοτήσουν με ασφαλείς συσκευές τους διακινητές μεταναστών.

Νέες μέθοδοι

Ο εντοπισμός των 12.500 κινητών που προορίζονταν για τα κυκλώματα των διακινητών, προφανώς, συνδέεται με τις νέες μεθόδους που χρησιμοποιούνται τους τελευταίους μήνες για τις παράνομες μεταφορές μεταναστών. Μέσα στο καλοκαίρι προέκυψε, επίσης από έρευνα της ΕΥΠ, ένα ολόκληρο κύκλωμα της τουρκικής μαφίας που έφερνε μετανάστες απευθείας στην ηπειρωτική Ελλάδα και συγκεκριμένα σε απομονωμένες παραλίες περιοχές της Θεσσαλίας και της Εύβοιας. Επιπλέον, οι μεταφορές γίνονται με ταχύπλοα, τα οποία διαθέτουν μηχανές πολύ μεγάλης ισχύος και διασχίζουν ολόκληρο το Αιγαίο μέσα στη νύχτα. Ένα ακόμα εντελώς διαφορετικό στοιχείο σε σχέση με τις παλαιότερες μεταφορές είναι ότι οι διακινητές δεν εγκαταλείπουν τα σκάφη, αλλά γυρίζουν με αυτά πίσω στα τουρκικά παράλια.

Ακόμη διαπιστώθηκε πως το τελευταίο χρονικό διάστημα, οι διακινητές δεν είχαν ενεργοποιημένα τα συστήματα ασφαλούς πλοήγησης του σκάφους, καθώς αυτά καταγράφονται από τις αρμόδιες Αρχές ναυσιπλοΐας μέσω συγκεκριμένων ηλεκτρονικών συστημάτων.

Γι’ αυτόν τον λόγο, οι περιπολίες του Λιμενικού παρακολουθούσαν στίγματα κινητών που ήταν συνδεδεμένα στο διαδίκτυο και φαίνονταν απλά να υπάρχουν σε θαλάσσιες περιοχές χωρίς σε αυτές να επισημαίνεται κάποιο στίγμα σκάφους. Έτσι κατά το πρόσφατο παρελθόν, οι λιμενικοί ήταν σε θέση να «βλέπουν» τους διακινητές μέσω των κινητών τους που ήταν συνδεδεμένα στο διαδίκτυο. Το τελευταίο διάστημα, όμως, τα στίγματα κινητών είχαν εξαφανιστεί, καθώς όπως απέδειξε η έρευνα της ΕΥΠ οι διακινητές «χαμήλωσαν» βαθμίδα στις τεχνολογίες, χρησιμοποιώντας παλαιού τύπου τηλέφωνα.

Παρά τη μείωση που καταγράφεται, οι Τούρκοι διακινητές έχουν καταφέρει να διατηρήσουν τις παράνομες ροές προς τα νησιά του Αιγαίου. Εκτός από την Κρήτη, όπου οι μετανάστες φτάνουν από τη Λιβύη, στα υπόλοιπα νησιά από τις αρχές του έτους μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου είχαν καταγραφεί συνολικά 15.598 αφίξεις μεταναστών.

Διαβάστε επίσης