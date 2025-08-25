Τουρκική μαφία: Στη φυλακή οι πέντε Τούρκοι - Κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών και οπλοκατοχή

Η στιγμή που μεταφέρονται στον εισαγγελέα οι έξι υπήκοοι Τουρκίας, που συνελήφθηκαν, κατηγορούμενοι για παράβαση των νόμων για όπλα και ναρκωτικά.

Στις φυλακές οδηγήθηκαν, μετά τις πολύωρες απολογίες τους, οι πέντε Τούρκοι υπήκοοι που κατηγορούνται για κακουργηματική διακίνηση ναρκωτικών και για παράνομη οπλοκατοχή από κοινού.

Το κατηγορητήριο τους συνδέει με τουρκική εγκληματική οργάνωση, η οποία, σύμφωνα με τις διωκτικές αρχές, δραστηριοποιούνταν σε Ελλάδα και Ισπανία, αναπτύσσοντας δίκτυο εμπορίας ναρκωτικών, όπλων αλλά και παράτυπων μεταναστών.

Οι ίδιοι, πάντως, φέρονται να αρνήθηκαν πλήρως τις κατηγορίες. Υποστήριξαν ότι τα μεγάλα χρηματικά ποσά που κατασχέθηκαν σε έρευνες της αστυνομίας προέρχονται από νόμιμες επαγγελματικές δραστηριότητες στην Τουρκία, ενώ τόνισαν πως οι πολυτελείς κατοικίες τους στην Ελλάδα αποκτήθηκαν μέσω του προγράμματος «χρυσής βίζας».

Παράλληλα, οι κατηγορούμενοι ισχυρίστηκαν ότι βρίσκονται στο στόχαστρο του καθεστώτος Ερντογάν και ότι για τον λόγο αυτό είχαν ζητήσει και λάβει πολιτικό άσυλο στη χώρα μας.

Διαβάστε επίσης