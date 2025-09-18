Χίος: Προφυλακιστέοι οι δύο Τούρκοι που συνελήφθησαν με χιλιάδες κινητά τηλέφωνα

Μετά από απόφαση της ανακρίτριας και του εισαγγελέα, προφυλακίστηκαν και οι δύο Τούρκοι υπήκοοι που συνελήφθησαν την περασμένη Πέμπτη για παράβαση του νόμου περί λαθρεμπορίας. Παρόλο που ο 62χρονος υποστήριξε ότι αναλαμβάνει ο ίδιος την ευθύνη, δηλώνοντας ότι τόσο τα 4.000 κινητά που βρέθηκαν στο ιστιοφόρο του όσο και τα 8.500 που εντοπίστηκαν σε βαν τα είχε προμηθευτεί εκείνος για μεταφορά στην Τουρκία, αποφασίστηκε η προφυλάκιση και του 72χρονου.

Ο δικηγόρος του 62χρονου, Αλέξης Γεωργούλης, δήλωσε στην ΕΡΤ ότι ο πελάτης του είναι συνταξιούχος ναυτικός με οικογένεια, ενώ ο 72χρονος είναι ο οδοντίατρός του και έτυχε να βρεθεί στη Χίο μαζί του. Παράλληλα, αναμένεται να ζητηθεί επανεκτίμηση της αξίας των κινητών τηλεφώνων, που αρχικά υπολογίστηκαν στις 695.000 ευρώ, με τους διαφυγόντες δασμούς για το ελληνικό δημόσιο να φτάνουν τις 166.500 ευρώ. Επειδή το ποσό αυτό ξεπερνά τις 150.000 ευρώ, η υπόθεση αντιμετωπίζεται ως κακούργημα.

