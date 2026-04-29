Απεργία στον ΟΑΣΘ την Πρωτομαγιά: Πώς θα κινηθούν τα λεωφορεία στη Θεσσαλονίκη

Snapshot Οι εργαζόμενοι του ΟΑΣΘ προχωρούν σε 24ωρη απεργία την Πρωτομαγιά, συμμετέχοντας στις κινητοποιήσεις της ΓΣΕΕ και του ΕΚΘ.

Την ημέρα της απεργίας, ο ΟΑΣΘ θα λειτουργεί με προσωπικό ασφαλείας και θα κυκλοφορούν 50 λεωφορεία για βασικές μετακινήσεις.

Η υπηρεσία μεταφοράς ΑμεΑ και τα δρομολόγια της νυχτερινής γραμμής αεροδρομίου (Ν1) θα λειτουργήσουν κανονικά.

Οι εργαζόμενοι θα συμμετάσχουν στην απεργιακή συγκέντρωση μπροστά στο ΕΚΘ την Παρασκευή 1η Μαΐου στις 10:30 π.μ. Snapshot powered by AI

Την πραγματοποίηση 24ωρης απεργίας αποφάσισαν για την Πρωτομαγιά οι εργαζόμενοι του ΟΑΣΘ, συμμετέχοντας με αυτό τον τρόπο στις κινητοποιήσεις που προκήρυξαν η ΓΣΕΕ και το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Θεσσαλονίκης

Απεργία στον ΟΑΣΘ την Πρωτομαγιά: Λειτουργία με προσωπικό ασφαλείας

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συνδικάτου Εργαζομένων του οργανισμού, την ημέρα της απεργίας ο ΟΑΣΘ θα λειτουργεί με προσωπικό ασφαλείας και θα κυκλοφορούν 50 λεωφορεία, ώστε να καλυφθούν οι βασικές ανάγκες μετακίνησης.

Κανονικά πάντως θα εξυπηρετηθεί την ημέρα της 24ωρης απεργίας ,το επιβατικό κοινό μέσω της υπηρεσίας μεταφοράς ΑμεΑ, ενώ χωρίς αλλαγές θα πραγματοποιούνται και τα δρομολόγια της νυχτερινής γραμμής του αεροδρομίου (Ν1).

Οι εργαζόμενοι του οργανισμού, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, θα συμμετάσχουν στην απεργιακή συγκέντρωση που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 1η Μαΐου, στις 10:30 το πρωί, μπροστά στο ΕΚΘ.