Κίνηση στους δρόμους: Απροσπέλαστος ο Κηφισός, δύο τροχαία στην κάθοδο στον Αγιο Στέφανο

Για άλλη μια μέρα η κατάσταση στους δρόμους του λεκανοπεδίου είναι απελπιστική

Μιχάλης Παπαδάκος

Κίνηση στους δρόμους: Απροσπέλαστος ο Κηφισός, δύο τροχαία στην κάθοδο στον Αγιο Στέφανο
ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΚΗΦΙΣΟΥ (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ) (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI)
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Για μία ακόμα ημέρα η κίνηση στους δρόμους είναι απελπιστική με τους οδηγούς να καλούνται να βρουν είτε εναλλακτικές διαδρομές, είτε να οπλιστούν με υπομονή μέχρι να φτάσουν στον τελικό τους προορισμό.

Ο Κηφισός είναι απροσπέλαστος τόσο στην άνοδο, όσο και στην κάθοδο. Στο ρεύμα της καθόδου από την Μεταμόρφωση μέχρι και το Αιγάλεω και στην άνοδο από το Αιγάλεω μέχρι και τη Ν. Φιλαδέλφεια.

Η Αττική Οδός είναι «κολλημένη» από το Ζεφύρι μέχρι την Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και στην έξοδο της Εθνικής Οδού στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Πολλή κίνηση έχει και στην Καβάλας, από το Χαϊδάρι μέχρι και τον Σκαραμαγκά, στη Φυλής από το ύψος της Αττικής Οδού στα Άνω Λιόσια μέχρι τη συμβολή με τη Θηβών, στην Αλεξάνδρας και στα δύο ρεύματα, στην άνοδο της Συγγρού, στην Βασιλέως Κωνσταντίνου από τη Βουλιαγμένης μέχρι το Χίλτον, ενώ και η άνοδος της Κηφισίας είναι απροσπέλαστη.

Ιδια η κατάσταση και στη Μεσογείων, στην Κατεχάκη, στην Ποσειδώνος και στο λιμάνι του Πειραιά.

Δύο τροχαία στην κάθοδο της Αθηνών-Λαμίας

Μεγάλη ταλαιπωρία για τους οδηγούς που κινούνται στο ρεύμα της καθόδου της Αθηνών-Λαμίας καθώς καταγράφονται δύο τροχαία ατυχήματα, στον Άγιο Στέφανο και στο Κρυονέρι.

Σχόλια
