Καλαμάτα: Αυτοκτονία ο θάνατος του 44χρονου - Ποιοι και γιατί παραποίησαν τον χώρο - Πέντε συλλήψεις

Σε αυτοχειρία κι όχι σε εγκληματική ενέργεια αποδίδεται ο θάνατος του 44χρονου σε στάβλο στον Μπουρνιά στην Καλαμάτα. Από την ιατροδικαστική εξέταση αποκλείστηκε το σενάριο της εγκληματικής ενέργειας και πλέον διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για αυτοκτονία.

Ωστόσο, αυτό που περιπλέκει το συμβάν σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα είναι ότι το ζευγάρι- η 50χρονη και ο 47χρονος– που εντόπισε νεκρό τον 44χρονο διαπίστωσε ότι είχε τραυματιστεί θανάσιμα με την καραμπίνα που ήταν αδήλωτη, και φοβούμενοι τυχόν εμπλοκή δική τους, έλυσαν το όπλο και το πέταξαν σε παρακείμενο αποστραγγιστικό κανάλι, και στη συνέχεια ειδοποίησαν την Αστυνομία. Παρόντες ήταν και οι γιοι του 47χρονου, 20 και 23 ετών, καθώς και ένας 19χρονος φίλος τους.

Σύμφωνα με το messinialive.gr, παραδέχτηκαν τις πράξεις και συνελήφθησαν από την Αστυνομία. Πλέον αντιμετωπίζουν τις κατηγορίες παρεμπόδισης αστυνομικής έρευνας, παραποίηση του τόπου εγκλήματος, καθώς κι αυτή της παράνομης οπλοκατοχής, κατηγορίες σε βαθμό πλημμελήματος.

Σύμφωνα με μαρτυρία του αδελφού του θύματος, ο 44χρονος ήταν πολύ πιεσμένος ψυχολογικά το τελευταίο διάστημα, και του είχε εκμυστηρευτεί ότι σκέφτεται να βάλει τέλος στη ζωή του. Η προανάκριση συνεχίζεται.