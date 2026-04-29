Νεκρός άνδρας στην Καλαμάτα: Βρέθηκε το όπλο από το οποίο προήλθε ο θάνατος - Σε ποιον ανήκει

Οι Αρχές που εξετάζουν την υπόθεση του 44χρονου που εντοπίστηκε νεκρός σε στάβλο στη Δυτική Παραλία της Καλαμάτας.

Οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. που έχουν αναλάβει την υπόθεση, εξετάζουν όλα τα σενάρια και προσπαθούν να διαπιστώσουν αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια ή για αυτοχειρία.

Σε ποιον ανήκει το όπλο

Οπως αποδείχθηκε, το όπλο ανήκει στον ηλικιωμένο ιδιοκτήτη του στάβλου, πατέρα της 50χρονης, που βρήκε μαζί με τον σύντροφό της, νεκρό τον 44χρονο. Κρίσιμα για την πορεία της έρευνας θεωρούνται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, που αναμένεται να ρίξουν φως τόσο στον ακριβή χρόνο θανάτου, όσο και στον τρόπο δράσης. Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται και οι καταθέσεις της 50χρονης και του 47χρονου, οι οποίοι εντόπισαν το θύμα χθες το απόγευμα, κι όπως ανέφεραν, τον φιλοξενούσαν προσωρινά.

Το θύμα, διέμενε στην περιοχή των Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας, ενώ στο παρελθόν είχε απασχολήσει τις Αρχές για υπόθεση φυτείας κάνναβης το 2019, σε περιοχή της Αχαΐας. Οι αστυνομικοί εξετάζουν τη σχέση των εμπλεκομένων, αλλά και τους λόγους παρουσίας του θύματος στη Μεσσηνία, με τις έρευνες να συνεχίζονται εντατικά και όλα τα ενδεχόμενα να παραμένουν ανοιχτά.

