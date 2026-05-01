Σύλληψη 58χρονου μετά από βίαιη επίθεση σε οδηγό στο κέντρο της Αθήνας

Ένας 58χρονος άνδρας συνελήφθη από την Αστυνομία έπειτα από περιστατικό μεταξύ οδηγών που σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (30/4) στο κέντρο της Αθήνας.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, το συμβάν έλαβε χώρα λίγο πριν τις 16:00 το απόγευμα στην οδό Θοδωρή Δηλιγιάννη. Μετά από έντονη λογομαχία, ο 58χρονος φέρεται να επιτέθηκε σε έναν 38χρονο οδηγό, χρησιμοποιώντας ένα γαλλικό κλειδί μήκους περίπου 42 εκατοστών.

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψή του, ενώ σε βάρος του ασκήθηκαν κατηγορίες για παραβίαση της νομοθεσίας περί όπλων και για πρόκληση σωματικών βλαβών.