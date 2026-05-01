Σύλληψη 58χρονου μετά από βίαιη επίθεση σε οδηγό στο κέντρο της Αθήνας

Συνελήφθη 58χρονος για επίθεση σε οδηγό ΙΧ στο κέντρο της Αθήνας

Σύλληψη 58χρονου μετά από βίαιη επίθεση σε οδηγό στο κέντρο της Αθήνας
  • Συνελήφθη 58χρονος μετά από βίαιη επίθεση σε 38χρονο οδηγό στο κέντρο της Αθήνας.
  • Το περιστατικό συνέβη στην οδό Θοδωρή Δηλιγιάννη λίγο πριν τις 16:00 το απόγευμα της Πέμπτης 30/4.
  • Ο δράστης χρησιμοποίησε γαλλικό κλειδί μήκους περίπου 42 εκατοστών για την επίθεση.
  • Σε βάρος του 58χρονου ασκήθηκαν κατηγορίες για παραβίαση νομοθεσίας περί όπλων και πρόκληση σωματικών βλαβών.
Ένας 58χρονος άνδρας συνελήφθη από την Αστυνομία έπειτα από περιστατικό μεταξύ οδηγών που σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (30/4) στο κέντρο της Αθήνας.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, το συμβάν έλαβε χώρα λίγο πριν τις 16:00 το απόγευμα στην οδό Θοδωρή Δηλιγιάννη. Μετά από έντονη λογομαχία, ο 58χρονος φέρεται να επιτέθηκε σε έναν 38χρονο οδηγό, χρησιμοποιώντας ένα γαλλικό κλειδί μήκους περίπου 42 εκατοστών.

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψή του, ενώ σε βάρος του ασκήθηκαν κατηγορίες για παραβίαση της νομοθεσίας περί όπλων και για πρόκληση σωματικών βλαβών.

