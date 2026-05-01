Politico: Ο Γερμανός καγκελάριος έχασε την εύνοια του Τραμπ – Ρήγμα στις σχέσεις

Snapshot Οι σχέσεις μεταξύ του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς και του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έχουν υποστεί ρήγμα μετά τις δηλώσεις του Μερτς περί «ταπείνωσης» των ΗΠΑ από το Ιράν.

Ο Τραμπ αντέδρασε με έντονη κριτική και απείλησε με απόσυρση των αμερικανικών στρατευμάτων από τη Γερμανία, διαταράσσοντας τη μέχρι πρότινος φιλική ατμόσφαιρα.

Ο Μερτς προσπάθησε να υποβαθμίσει τη διαμάχη και να διατηρήσει τη στρατηγική συνεργασία με τις ΗΠΑ, παρά τις αυξανόμενες πολιτικές πιέσεις στη Γερμανία.

Η γερμανική ηγεσία επιδιώκει τη μείωση της στρατιωτικής και οικονομικής εξάρτησης από τις ΗΠΑ, αλλά θεωρεί απαραίτητη τη συνέχιση της συνεργασίας σε θέματα ασφάλειας και πληροφοριών.

Παρά τις απειλές του Τραμπ, η ταχεία απόσυρση των αμερικανικών δυνάμεων θεωρείται μη ρεαλιστική, ενώ ο Μερτς δηλώνει ότι η προσωπική του σχέση με τον Τραμπ παραμένει καλή. Snapshot powered by AI

Εδώ και μήνες οι σχέσεις του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς και του Ντόναλντ Τραμπ κινούνταν σε τεντωμένο σχοινί αλλά τώρα φαίνεται ότι παρουσιάστηκε ρήγμα, σύμφωνα με δημοσίευμα του αμερικανικού περιοδικού Politico.

Ο Μερτς έδειξε μεγαλύτερη ευελιξία από τους περισσότερους Ευρωπαίους ηγέτες για να έχει την εύνοια του Τραμπ, καθώς θεωρούσε στρατηγική αναγκαιότητα τη διατήρηση στενών δεσμών με έναν Αμερικανό ηγέτη, ο οποίος είναι γνωστό ότι κρατάει κακίες.

Ωστόσο, υπό την αυξανόμενη πολιτική πίεση στην πατρίδα του, ο καγκελάριος έχει επίσης εντείνει την κριτική του προς τον Τραμπ και τον πόλεμο στο Ιράν, καθώς και τα δύο θέματα είναι εξαιρετικά αντιδημοφιλή στους Γερμανούς. Αυτή την εβδομάδα ο Γερμανός καγκελάριος φάνηκε να χάνει το μέτρο σε αυτή την εύθραυστη ισορροπία και να εκνευρίζει πραγματικά τον Τραμπ.

Ο Μερτς κατά τη διάρκεια επίσκεψης του σε σχολεία είπε ότι οι ΗΠΑ «ταπεινώνονταν» από το ιρανικό καθεστώς. Ο Τραμπ αντέδρασε επιτιθέμενος στον καγκελάριο στο Truth Social και απειλώντας το Βερολίνο με το χειρότερο σενάριο: την απόσυρση των αμερικανικών στρατευμάτων από τη Γερμανία.

Ο καγκελάριος προσπάθησε να υποβαθμίσει τη διαμάχη και να συνεχίσει σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. Επέμενε ότι όλα ήταν καλά στις σχέσεις των δύο χωρών. Σύμφωνα με το αμερικανικό περιοδικό, ο Μερτς πιθανότατα πόνταρε στο ότι το θέμα θα «ξεφουσκώσει» και ότι ο Τραμπ τελικά θα υποχωρούσε, σύμφωνα με την αρχή «TACO» (Trump Always Chickens Out- Ο Τραμπ πάντα δειλιάζει) που επινοήθηκε στη Γουόλ Στριτ.

Άλλωστε, ο Μερτς είχε δει τον Τραμπ να απειλεί να καταργήσει τη συμφωνία εμπορίου των ΗΠΑ με το Ηνωμένο Βασίλειο λόγω της αντίθεσης του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ στον πόλεμο κατά του Ιράν και να ορκίζεται ότι θα επιβάλει «εμπάργκο» στην Ισπανία λόγω της έντονης κριτικής του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ. Σε καμία από τις δύο περιπτώσεις ο Τραμπ δεν προχώρησε στην υλοποίηση των απειλών του.

Ο Αμερικανός ηγέτης συνέχισε να είναι έξαλλος την Πέμπτη. «Ο Καγκελάριος της Γερμανίας θα έπρεπε να αφιερώνει περισσότερο χρόνο στην προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας (όπου έχει αποδειχθεί εντελώς αναποτελεσματικός!) και στην αποκατάσταση της διαλυμένης χώρας του, ειδικά σε θέματα μετανάστευσης και ενέργειας, και λιγότερο χρόνο στην παρέμβαση σε όσους προσπαθούν να εξαλείψουν την πυρηνική απειλή του Ιράν, καθιστώντας έτσι τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας, ένα ασφαλέστερο μέρος!» έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social λίγο μετά τις δηλώσεις του Μερτς.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς. ΑΡ

Σημαντική ανατροπή

Αυτή είναι μια σημαντική ανατροπή σε σχέση με τη φιλική ατμόσφαιρα που επικρατούσε μεταξύ των δύο ηγετών. Ο Τραμπ είχε προηγουμένως επαινέσει την κυβέρνηση του Μερτς για τις πολιτικές της σε θέματα μετανάστευσης και ενέργειας, ενώ κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης στο Οβάλ Γραφείο με τον Γερμανό καγκελάριο. Μάλιστα ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τον καγκελάριο «φίλο» που κάνει «πραγματικά εξαιρετική δουλειά».

Η στρατηγική του Μερτς ήταν να αποφύγει τη δημόσια αντιπαράθεση με τον Τραμπ, παρά τις μεγάλες διαφωνίες σε θέματα όπως η Ουκρανία και το εμπόριο. Στόχος ήταν να διατηρήσει φιλικές σχέσεις και να εξασφαλίσει επαρκή επιρροή ώστε να σπρώξει τον Αμερικανό πρόεδρο, σε ιδιωτικό επίπεδο, πιο κοντά τις θέσεις της Γερμανίας.

Η προσέγγιση αυτή είναι χαρακτηριστική μιας ευρύτερης γερμανικής στρατηγικής για την αντιμετώπιση της κυβέρνησης Τραμπ και των προβληματικών διατλαντικών σχέσεων. Αν και η γερμανική ηγεσία επιδιώκει να μειώσει ραγδαία τη στρατιωτική και οικονομική εξάρτηση της χώρας τους από τις ΗΠΑ, πιστεύει ότι θα συνεχίσει να εξαρτάται από την αμερικανική δύναμη — συμπεριλαμβανομένης της αμερικανικής πυρηνικής αποτροπής και της ανταλλαγής πληροφοριών — για τα επόμενα χρόνια. Έτσι, παρά τις θεμελιώδεις ρήξεις, ο Μερτς έχει προσπαθήσει να διατηρήσει καλές σχέσεις.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ακούει ομιλίες πριν υπογράψει εκτελεστικό διάταγμα στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, το Σάββατο 18 Απριλίου 2026, στην Ουάσινγκτον. AP

Ωστόσο, κάθε τόσο, είτε λόγω της απογοήτευσής του για τις συνέπειες των ενεργειών του Τραμπ είτε λόγω του εσωτερικού πολιτικού κόστους επειδή συμπεριφέρεται ευγενικά σε έναν βαθιά αντιδημοφιλή πρόεδρο, ο Μερτς ξεσπάει. «Υπονοώντας, όμως, ότι η κυβέρνηση Τραμπ «ταπεινώθηκε» από τους Ιρανούς, ο καγκελάριος ίσως να το παράκανε — διακινδυνεύοντας μια ρήξη με έναν πρόεδρο γνωστό για την εκδικητική του διάθεση», σχολιάζει το Politico.

Αν και τα διακυβεύματα είναι ενδεχομένως εξαιρετικά υψηλά για τη Γερμανία, οι πολιτικοί ηγέτες παρέμειναν σχετικά αισιόδοξοι, επισημαίνοντας ότι οι ΗΠΑ χρειάζονται τη στρατιωτική τους παρουσία στη Γερμανία για τις δικές τους στρατιωτικές επιχειρήσεις. Παρά τις επιθέσεις του Τραμπ εναντίον του Μερτς, πολλοί υποστηρίζουν ότι η στρατιωτική συνεργασία στο πεδίο παραμένει στενή και βαθιά ενοποιημένη, και ότι μια ταχεία αποχώρηση των Αμερικανών είναι μη ρεαλιστική.

«Δεν είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζουμε τέτοιες απειλές», δήλωσε ο Κρίστοφ Σμιντ, κορυφαίος βουλευτής σε θέματα αμυντικής πολιτικής για τους κεντροαριστερούς εταίρους του Μερτς στην κυβέρνηση συνασπισμού, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα. «Μια απόσυρση, βραχυπρόθεσμα, απλά δεν είναι εφικτή. Και μεσοπρόθεσμα έως μακροπρόθεσμα, θα αποδυνάμωνε τις επιχειρησιακές δυνατότητες του αμερικανικού στρατού σε παγκόσμιο επίπεδο», είπε ο Γερμανός βουλευτής.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του, ο Τραμπ ανακοίνωσε σχέδια για την απόσυρση 9.500 Αμερικανών στρατιωτών από βάσεις στη Γερμανία. Ωστόσο δεν πρόλαβε να υλοποιήσει τα σχέδια αυτά, και ο διάδοχός του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, προχώρησε στην αναστολή της πρωτοβουλίας.

Ο Τραμπ έχει τώρα τρία χρόνια για να υλοποιήσει οποιοδήποτε νέο ενδεχόμενο σχέδιο απόσυρσης στρατευμάτων. Για τον Μερτς, βέβαια, ο μεγαλύτερος κίνδυνος μπορεί να είναι η απώλεια της προσοχής του Τραμπ, ιδίως όσον αφορά τη στήριξη προς την Ουκρανία. Εν τω μεταξύ, ο Γερμανός καγκελάριος φαίνεται αποφασισμένος να ξανακερδίσει την εύνοια του Τραμπ. Όπως δήλωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα: «Η προσωπική σχέση μεταξύ του Αμερικανού προέδρου και εμού παραμένει, κατά τη γνώμη μου, τόσο καλή όσο πάντα».

