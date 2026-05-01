Πρωτομαγιά: Ολοκληρώθηκαν οι συγκεντρώσεις - Άνοιξαν οι δρόμοι

Οι συγκεντρώσεις για την Εργατική Πρωτομαγιά που πραγματοποιήθηκαν στο κέντρο της Αθήνας ολοκληρώθηκαν στις 13:30, με τη μαζική συμμετοχή εργαζομένων, σωματείων και συλλογικοτήτων. Οι κινητοποιήσεις είχαν ξεκινήσει από το πρωί σε κεντρικά σημεία, όπως το Σύνταγμα, η πλατεία Κλαυθμώνος και η πλατεία Κοραή, ενώ αντίστοιχες δράσεις έγιναν και στον Πειραιά.

Μετά τη λήξη των συγκεντρώσεων και την αποχώρηση των διαδηλωτών, η κυκλοφορία στο κέντρο της πόλης αποκαταστάθηκε σταδιακά, με τους βασικούς οδικούς άξονες να δίνονται ξανά στην κυκλοφορία.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της ημέρας, σε ισχύ βρέθηκε 24ωρη πανελλαδική απεργία της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας, η οποία οδήγησε στην πλήρη ακινητοποίηση των πλοίων έως τα μεσάνυχτα της ίδιας ημέρας.

Πρωτομαγιά: Πώς κινούνται τα ΜΜΕ

Σημαντικές αλλαγές καταγράφονται και στις αστικές συγκοινωνίες. Σε Αθήνα και Πειραιά, τα μέσα σταθερής τροχιάς - Γραμμή 1 (ΗΣΑΠ), Μετρό (Γραμμές 2 και 3) και Τραμ - δεν θα λειτουργήσουν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Στα λεωφορεία και τα τρόλεϊ, οι εργαζόμενοι πραγματοποιούν στάσεις εργασίας από την έναρξη της βάρδιας έως τις 09:00 και από τις 21:00 έως τη λήξη της, με τα οχήματα να κινούνται ενδιάμεσα με πρόγραμμα Κυριακής και σταδιακή επαναφορά και απόσυρση.

Φωτορεπορτάζ: Χάρης Γκίκας

Λόγω συμμετοχής εργαζομένων στην απεργία της ΓΣΕΕ, δεν αποκλείονται ακυρώσεις δρομολογίων ακόμη και κατά τις ώρες λειτουργίας.

Το επιβατικό κοινό μπορεί να ενημερώνεται μέσω της εφαρμογής τηλεματικής του ΟΑΣΑ, της ιστοσελίδας της ΣΤΑΣΥ και του τηλεφωνικού κέντρου 11185.

Στη Θεσσαλονίκη, τα λεωφορεία του ΟΑΣΘ θα κινηθούν με προσωπικό ασφαλείας, καθώς οι εργαζόμενοι συμμετέχουν επίσης σε 24ωρη απεργία. Κανονικά θα εκτελούνται τα δρομολόγια για την εξυπηρέτηση Ατόμων με Αναπηρία, καθώς και η νυχτερινή γραμμή Ν1 (ΚΤΕΛ – Αεροδρόμιο).

