Νεφέλη Φασούλη: «Έχουμε ανάγκη τον άνθρωπο πιο πολύ από ποτέ»

Λίγο πριν το καλοκαίρι και τις μεγάλες της συναυλίες, ανάμεσα στις νέες κυκλοφορίες και την προετοιμασία της, συναντήσαμε τη Νεφέλη Φασούλη στο «Pilgrim maker’s hub», σε μια συζήτηση για όλα όσα τη διαμόρφωσαν - όχι μόνο ως καλλιτέχνιδα, αλλά και ως άνθρωπο.

Με ανοιχτό βλέμμα, μιλά για τις επιλογές της χωρίς ίχνος μετάνοιας. Η Νομική δεν ήταν «χαμένος χρόνος», αλλά ένα κομμάτι της διαδρομής της που συνέβαλε στο να διαμορφώσει τον τρόπο που σκέφτεται και αντιλαμβάνεται τον κόσμο. «Κουβαλάω μια περιφερειακή όραση», λέει χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως κάθε εμπειρία προσθέτει κάτι ουσιαστικό.

Φωτογραφίες: Νίκος Ραζής

«Η αποδοχή είναι το κλειδί»

Για τη Νεφέλη Φασούλη, η δημιουργία δεν είναι ούτε απόλυτα αυστηρή ούτε ανεξέλεγκτη -είναι μια διαρκής διαπραγμάτευση ανάμεσα στα δύο.

Η ίδια επιλέγει συνειδητά να αντιμετωπίζει την πραγματικότητα με θετικότητα, παρά τη -όπως παραδέχεται - πιο «αρνητική» της φύση. «Η αποδοχή είναι το κλειδί», τονίζει, μιλώντας για μια στάση ζωής που δεν περιορίζεται μόνο στην τέχνη, αλλά αγγίζει τα πάντα.

Η εξέλιξη ως στάση ζωής

Η έννοια της εξέλιξης επανέρχεται διαρκώς στη συζήτηση. Όχι ως στόχος, αλλά ως διαδικασία. Για εκείνη, μεγαλύτερη σημασία έχει η απόφαση να μαθαίνεις συνεχώς, παρά η ίδια η γνώση.

«Δεν μετράω πόσες νότες έμαθα, μετράω το πώς είμαι», σημειώνει - μια φράση που συμπυκνώνει τη φιλοσοφία της.

Σε μια εποχή ταχύτητας και άμεσης επιτυχίας, η Νεφέλη Φασούλη επιλέγει τον χρόνο. «Ό,τι κάνουμε, ειδικά σε αυτή τη δουλειά, θέλει χρόνο», λέει, απορρίπτοντας τη λογική της βιασύνης.

«Είναι αυστηρό να λέμε ότι κάποιος επαναπαύεται»

Η ίδια στέκεται και απέναντι σε ένα από τα πιο συχνά στερεότυπα της εποχής: την έννοια της «αδράνειας». Για τη Νεφέλη Φασούλη, ακόμα και οι περίοδοι που μοιάζουν στάσιμες είναι δημιουργικές.

«Είναι αυστηρό να λέμε ότι κάποιος επαναπαύεται, γιατί διαρκώς ακούει, ψάχνει... χτίζει», εξηγεί, παρομοιάζοντας τη μουσική με την κατασκευή ενός σπιτιού: μια διαδικασία που απαιτεί χρόνο, υπομονή και βάθος.

Επιτυχία, ουσία και σύνδεση με το κοινό

Η επιτυχία είναι κάτι που - όπως παραδέχεται -όλοι έχουμε ανάγκη. Όμως για την ίδια, το ζητούμενο δεν είναι απλώς η αποδοχή, αλλά η ουσιαστική σύνδεση.

«Είναι άλλο να σου λένε “τι ωραία φωνή” και άλλο “γουστάρω τα τραγούδια σου”», αναφέρει, επισημαίνοντας πως το πρώτο μπορεί να γεννήσει ακόμα και άγχος, ενώ το δεύτερο δείχνει πραγματική επικοινωνία.

Η Νεφέλη Φασούλη μιλά για τον προσωπικό της ήχο και τη καλλιτεχνική ταυτότητα που διαμορφώνεται οργανικά, μέσα από επιρροές, πειραματισμούς και την ανάγκη να παρουσιάζει τη δουλειά της με ειλικρίνεια.

«Μέρη για να συναντηθούμε»

Το επόμενο διάστημα ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει νέο τραγούδι, ενώ παράλληλα προετοιμάζει δύο μεγάλες συναυλίες στο Θέατρο Βράχων και στη Μονή Λαζαριστών.

Σε μια εποχή που - όπως λέει - δεν ευνοεί πάντα την ουσιαστική σύνδεση, η ίδια πιστεύει πως η κοινωνία έχει ανάγκη τον άνθρωπο.

«Έχουμε ανάγκη τον άλλο, να συναντηθούμε, να βρεθούμε», σημειώνει, υπενθυμίζοντας πως αυτό που τελικά μένει είναι η ανθρώπινη επαφή.

