Δομοκός: Θρίλερ με τη σορό άνδρα που εντοπίστηκε σε αυτοκίνητο
Η σορός βρέθηκε στο πίσω κάθισμα και ανήκει σε Έλληνα μέσης ηλικίας
Θρίλερ στον Δομοκό, με τη σορό άνδρα αγνώστων στοιχείων που εντοπίστηκε από την πυροσβεστική μέσα σε φλεγόμενο όχημα.
Στο σημείο έσπευσαν επτά πυροσβέστες με τρία οχήματα οι οποίοι κατάφεραν να σβήσουν την φωτιά που εκδηλώθηκε κάτω από άγνωστες συνθήκες γύρω στις 3:30 τα ξημερώματα της Παρασκευής.
Η σορός βρέθηκε στο πίσω κάθισμα και ανήκει σε Έλληνα μέσης ηλικίας, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία.
