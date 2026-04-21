Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε σορός άνδρα σε εγκαταλελειμμένο σπίτι

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές το απόγευμα της Τρίτης 21 Απριλίου για έναν άνδρα που εντοπίστηκε νεκρός στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr η σορός του άνδρα εντοπίστηκε σε εγκαταλελειμμένο σπίτι στην περιοχή της Άνω Πόλης σήμερα το απόγευμα γύρω στις 16:00. Στο σημείο έχει σπεύσει η Ελληνική Αστυνομία και απέκλεισε τον χώρο.

Προς το παρόν οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για τις συνθήκες του θανάτου του άνδρα ενώ στο σημείο αναμένεται να σπεύσει ιατροδικαστής.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, ενώ η σορός του άτυχου άνδρα βρίσκεται περίπου δύο εβδομάδες στο εγκαταλελειμμένο σπίτι.