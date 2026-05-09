Σκιάθος: Ανήλικος παρέσυρε με πατίνι τουρίστα και τον εγκατέλειψε, συνελήφθη ο ίδιος και οι γονείς

Ένα ανήλικο αγόρι συνελήφθη το απόγευμα της Πέμπτης από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Σκιάθου, μετά από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε από ηλεκτρικό πατίνι στον κεντρικό πεζόδρομο της οδού Παπαδιαμάντη.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το gegonotanews, ο ανήλικος οδηγούσε το ηλεκτρικό πατίνι στον πεζόδρομο της Σκιάθου όταν παρέσυρε έναν πεζό άνδρα που κινούνταν στο σημείο. Μετά το ατύχημα, ο νεαρός φέρεται να απομακρύνθηκε από το σημείο χωρίς να παράσχει βοήθεια.

Ο τραυματίας, ο οποίος είναι τουρίστας που επισκέπτεται το νησί, μεταφέρθηκε άμεσα στο Κέντρο Υγείας της Σκιάθου για την παροχή πρώτων βοηθειών. Η κατάσταση της υγείας του δεν έχει αναφερθεί ως κρίσιμη, ωστόσο η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για την ακριβή εξέλιξη του περιστατικού.

