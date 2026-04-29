Σεισμός στην Σκιάθο: «Δεν περιμένουμε μεγαλύτερο από 5,2 Ρίχτερ» η πρόβλεψη Σκορδίλη

Ο καθηγητής είπε ότι η Ελλάδα είναι μια περιοχή με υψηλή σεισμικότητα, όπου αναμένεται στατιστικά τουλάχιστον ένας σεισμός άνω των 6 Ρίχτερ κάθε χρόνο

Η σεισμική ακολουθία κοντά στη Σκιάθο χαρακτηρίζεται από «ομαλή εξέλιξη» μέχρι στιγμής, καθώς το σεισμικό ρήγμα που διεγέρθηκε δεν αναμένεται να δώσει σεισμό μεγαλύτερο από 5,1-5,2 Ρίχτερ, ενώ έχει φτάσει ήδη πολύ κοντά σε αυτό το μέγεθος με τον σεισμό των 4,9 Ρίχτερ και ο διεγερθείς χώρος είναι συγκεντρωμένος και όχι εκτεταμένος (δεν καλύπτει 25-30 χιλιόμετρα), γεγονός που δεν υποδηλώνει ένα μεγάλο ρήγμα ικανό για σεισμό άνω των 6-6,5 Ρίχτερ.

Τα παραπάνω ανέφερε ο Μανώλης Σκορδίλης καθηγητής Σεισμολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μιλώντας στο Ράδιο ΕΝΑ 102,5 και τον Ηλία Κουτσερή, τονίζοντας ότι η εκδήλωση πολλών, μικρού μεγέθους μετασεισμών (1,5 έως 3 Ρίχτερ) είναι φυσιολογική και ο ρυθμός εκδήλωσης των μετασεισμών μειώνεται με τον χρόνο, δείχνοντας ομαλή εξέλιξη της ακολουθίας.

Με αφορμή τις δύο σεισμικές δονήσεις μεγέθους 4,6 και 4,9 Ρίχτερ που σημειώθηκαν χθες κοντά στη Σκιάθο, που ωστόσο δεν προκάλεσαν βλάβες, ο κ. Σκορδίλης επισήμανε ότι η σεισμική ακολουθία κοντά στη Σκιάθο χαρακτηρίζεται από «ομαλή εξέλιξη» μέχρι στιγμής.

«Το συγκεκριμένο σεισμικό ρήγμα που διεγέρθηκε δεν αναμένεται να δώσει σεισμό μεγαλύτερο από 5,1-5,2 Ρίχτερ, καθώς έχει φτάσει ήδη πολύ κοντά σε αυτό το μέγεθος με τον σεισμό των 4,9 Ρίχτερ», ανέφερε ο καθηγητής.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα ιστορικά στοιχεία της περιοχής δεν καταγράφουν ισχυρούς σεισμούς στο συγκεκριμένο ρήγμα, αν και υπήρξαν μεγαλύτεροι σεισμοί (>6 Ρίχτερ) τον 19ο αιώνα ανατολικότερα (Πήλιο, Αργαλαστή) και δυτικότερα (Αλόννησος).

Σύμφωνα με τον καθηγητή, η εκδήλωση πολλών, μικρού μεγέθους μετασεισμών (1,5 έως 3 Ρίχτερ) είναι φυσιολογική. Ο ρυθμός εκδήλωσης των μετασεισμών μειώνεται με τον χρόνο, δείχνοντας ομαλή εξέλιξη της ακολουθίας. Επιπλέον, ο διεγερθείς χώρος είναι συγκεντρωμένος και όχι εκτεταμένος (δεν καλύπτει 25-30 χιλιόμετρα), γεγονός που δεν υποδηλώνει ένα μεγάλο ρήγμα ικανό για σεισμό άνω των 6-6,5 Ρίχτερ.

Αναφερόμενος στην τρέχουσα σεισμική δραστηριότητα στην Ελλάδα τόνισε ότι είναι φυσιολογική και εντάσσεται στην πάγια σεισμικότητα του ελληνικού χώρου, ακόμα κι αν σημειώνονται σεισμοί σε διαφορετικές περιοχές (π.χ., Σκιάθος, Κρήτη) ταυτόχρονα, χωρίς να σχετίζονται μεταξύ τους.

Ο καθηγητής είπε ότι η Ελλάδα είναι μια περιοχή με υψηλή σεισμικότητα, όπου αναμένεται στατιστικά τουλάχιστον ένας σεισμός άνω των 6 Ρίχτερ κάθε χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να υπάρξουν χρόνια με περισσότερους ή λιγότερους τέτοιους σεισμούς.

Τέλος, τόνισε ότι η πρόβλεψη σεισμών δεν είναι επιστημονικά εφικτή, λόγω περιορισμών που θέτει η ίδια η φυσική.

Ο κ. Σκορδίλης τονίζει ότι απαιτείται πιο σοβαρή αντιμετώπιση του φαινομένου των σεισμών σε επίπεδο πολιτείας, με έμφαση στην πρόληψη. Αυτή περιλαμβάνει προληπτικούς ελέγχους των κτιρίων, χρηματοδότηση για στατική αναβάθμιση κτιρίων που το χρειάζονται και κατεδάφιση κτιρίων που δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε έναν ισχυρό σεισμό, για την αποφυγή απωλειών ανθρώπινων ζωών και τραυματισμών, στην περίπτωση που εκδηλωθεί κάποιος ισχυρός σεισμός, ο οποίος φυσικά και θα εκδηλωθεί, γιατί ζούμε σε περιοχή με υψηλή σεισμικότητα και περιμένουμε κάθε χρόνο τουλάχιστον έναν έως έξι σεισμούς.

Πηγή: Magnesianews.gr

