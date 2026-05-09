Ηλεία: Ρήμαξαν και έκαψαν στάβλο στο Λευκοχώρι

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στο Λευκοχώρι Ηλείας, όταν άγνωστοι δράστες ρήμαξαν στάβλο, αφήνοντας πίσω τους εικόνες καταστροφής.

Σύμφωνα με το patrisnews.com, οι δράστες παραβίασαν αποθήκη της εγκατάστασης και άρπαξαν μπαταρίες από γεωργικά οχήματα, καθώς και εξοπλισμό από γεωργικά μηχανήματα.

Φεύγοντας από το σημείο, πήραν και το φορτηγάκι του ιδιοκτήτη, ενώ επιχείρησαν να κλέψουν και ένα μηχανάκι που βρισκόταν στον χώρο, χωρίς όμως να τα καταφέρουν.

Στη συνέχεια, οι δράστες φέρεται να έβαλαν φωτιά στον στάβλο, προκειμένου να εξαφανίσουν τα ίχνη τους, προκαλώντας ολοκληρωτική καταστροφή.

Από τη φωτιά κάηκαν περίπου 1.000 μπάλες σανό, οι εγκαταστάσεις του στάβλου, καθώς και αρμεκτικά μηχανήματα μεγάλης αξίας, με τη ζημιά για τον ιδιοκτήτη να είναι τεράστια.

Το κλεμμένο φορτηγάκι εντοπίστηκε το πρωί σε περιοχή ανάμεσα στο Λευκοχώρι και τη Γαστούνη, με τους άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. να το εξετάζουν για τυχόν στοιχεία που μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δραστών.

